So viel Müll produziert jeder Oberhausener im Jahr

Weit mehr als 100.000 Müll fallen in Oberhausen Jahr für Jahr an.

Oberhausen. Wie viel Müll produziert jeder Oberhausener durchschnittlich im Jahr? Statistiker haben die Zahlen ermittelt – und Städte miteinander verglichen.

Mehr als 100.000 Tonnen Müll produzieren die Menschen in Oberhausen Jahr für Jahr. Das geht aus Zahlen der Landesstatistiker des Amtes IT NRW hervor. Die Daten-Experten haben sich die Zahlen aus dem Jahr 2021 angesehen, demnach fielen in Oberhausen exakt 105.892 Tonnen Haushaltsabfälle an – Sperrmüll mitgerechnet.

Heruntergerechnet auf jeden Oberhausener macht das gut 500 Kilo Abfall, die statistisch gesehen jeder Oberhausener und jede Oberhausenerin im Jahr produziert. Die Statistiker haben dabei nicht nur den Müll erfasst, den jeder von uns täglich in der Abfalltonne der Wirtschaftsbetriebe entsorgt. Von den knapp 106.000 Tonnen entfallen knapp 67.000 Tonnen auf Haus- und Sperrmüll. Hinzu kommen 16.000 Tonnen getrennt erfasste organische Abfälle, 1900 Tonnen Bio-Müll aus der braunen Abfalltonne der Wirtschaftsbetriebe, 14.000 Tonnen biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, 23.000 Tonnen getrennt erfasste Wertstoffe und 265 Tonnen sonstige Abfälle.

Flutkatastrophe schlägt sich in der Statistik nieder

Jeder Oberhausener kommt also auf 500 Kilo Müll im Jahr. Und wie sieht es in den Nachbarstädten aus? In Duisburg sind laut Statistik im Jahr 2021 exakt 257.462 Tonnen Haushaltsmüll angefallen. Bei knapp 500.000 Einwohnern macht das unterm Strich etwa 515 Kilo Müll pro Person und Jahr – ähnlich wie in Oberhausen. Für die Stadt Essen haben die Analysten eine Gesamtmenge von 245.871 Tonnen ermittelt. Essen hat allerdings mit gut 580.000 deutlich mehr Einwohner als Oberhausen. Rein rechnerisch hat jeder Essener und jede Essenerinnen im Jahr jeweils rund 424 Kilogramm Müll produziert. >>> Auch interessant: Wertstoffhof-Müllarbeiter finden einiges Kurioses im Abfall

In Mülheim sind 2021 rund 87.115 Tonnen Haushaltsmüll angefallen, macht bei rund 171.000 Einwohnern einen Pro-Kopf-Müllberg von etwa 510 Kilo. Bottrop landet mit gut 590 Kilo Müll pro Person auf dem zweiten Platz der NRW-Städte mit dem höchsten Müllaufkommen. Der NRW-Schnitt liegt bei 492 Kilogramm Müll pro Kopf im Jahr. Das sind acht Kilogramm mehr als im Bundesdurchschnitt (484 Kilogramm). >>> Lesen Sie auch: Müll- und Abwassergebühr: Oberhausen im NRW-Vergleich

Beim Vergleich aller nordrhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte ergab sich für den Kreis Euskirchen im Jahr 2021 mit 968 Kilogramm pro Kopf das höchste Abfallaufkommen. Jedoch liefern die Statistiker auch eine Erklärung für die hohe Zahl: Der Kreis Euskirchen war im Juli stark von der Flutkatastrophe betroffen. Ähnliches beobachten die Analysten auch für den Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz: Mit fast 2000 Kilo Müll pro Kopf lag der Kreis 2021 deutschlandweit an der Spitze.

