So viel Müll entsorgen Oberhausener im Jahr

Oberhausen. Erstmals fällt in Oberhausen über eine halbe Tonne Müll pro Einwohner im Jahr an. Auch in ganz NRW erhöht sich das Müllaufkommen immer weiter.

Zum Frühstück einen Joghurt aus dem Plastikbecher, dazu einen zuvor in Folie verpackten Apfel und einen Filterkaffee: Schon am Morgen fällt im Haushalt reichlich Müll an. Eine Auswertung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen zeigt jetzt: Oberhausener Einwohner entsorgen immer mehr Abfälle. Und auch in ganz NRW sieht die Situation nicht besser aus.

Zwei Prozent mehr Müll in Oberhausen als im Vorjahr

105.892 Tonnen Haushaltsabfälle wurden laut IT.NRW im Jahr 2021 in Oberhausen entsorgt, das entspricht einer Müllmenge von 507,3 kg pro Kopf. Das durchschnittliche Müllaufkommen pro Person überschreitet damit erstmals die Marke von einer halben Tonne pro Person, im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Wert um 2,2 Prozent (2020: 496,5 kg). Den größten Anteil des entsorgten Mülls bildet in Oberhausen mit 63 Prozent der Haus- und Sperrmüll, die übrigen 37 Prozent verteilen sich auf Wertstoffe (21,7 Prozent), organische Abfälle (15 Prozent), beispielsweise aus der Biotonne, und sonstige Abfälle (0,3 Prozent). Elektromüll wurde in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Mit Blick auf ganz NRW liegt Oberhausen bei der Müllmenge im Mittelfeld, landesweit erhöhte sich das Abfallaufkommen pro Kopf von 480,7 auf 491,7 kg (+2,3 Prozent). Das Ruhrgebiet zählt dabei zu den Regionen, in denen das Müllaufkommen pro Person am höchsten ist. Im Vergleich zu seinen Nachbarstädten schneidet Oberhausen durchschnittlich ab. Während in Essen mit 424 kg weniger Müll pro Person im Jahr anfällt, liegt das Abfallaufkommen in Mülheim (510 kg pro Kopf) und Duisburg (520 kg pro Kopf) etwas höher.

