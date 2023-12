Brauchtum in Holten So stimmungsvoll pflegt Holten seine Nachtwächer-Tradition

Oberhausen Die schönen Fachwerk-Gassen von Oberhausen-Holten bieten in diesem Advent ein besonderes Ereignis: Die Nachtwächter kommen!

Eine wunderbare Stadtteil-Tradition zieht in diesem Advent die Menschen in Oberhausen-Holten wieder in ihren Bann. Die Nachtwächter sind in den engen Gassen des Mittelalter-Stadtteils präsent und sammeln Geld für einen guten Zweck.

Chef-Nachtwächter Thorsten Rohmert und sein Team haben bereits einen ersten Rundgang absolviert. Von der Krumme Straße aus hat dieser stimmungsvolle Advent-Spaziergang zum Evangelischen Gemeindehaus geführt. Die Kerzen der Nachtwächterlampen leuchteten in der Dunkelheit. Mit Hellebarde und Speer bewaffnet führten die Nachtwächter in ihren schwarzen Umhängen den Zug an.

Am Samstag, 9. Dezember: Nikolaus begleitet die Nachtwächter

So soll es nun auch an den weiteren Wochenenden im Advent sein: Am Samstag, 9. Dezember, startet der Zug um 18 Uhr ab Krumme Straße 45 in Begleitung des Nikolaus. Der Abschluss ist gegen 20 Uhr am Katholischen Pfarrheim.

Am Samstag, 9. Dezember 2023, begleitet der Nikolaus die Nachtwächter (hier ein Foto von 2017). Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 16. Dezember, sind die Nachtwächter ebenfalls ab 18 Uhr unterwegs. Das Ziel des Rundgangs ist diesmal gegen 20 Uhr der Weihnachtsmarkt am Kastell Holten. Hier dürfen Thorsten Rohmert und sein Team also mit einer besonders großen Publikums-Resonanz rechnen.

Am Samstag, 23. Dezember, geht es dann um 18 Uhr von der Krumme Straße zum Holtener Marktplatz, wo es gegen 20 Uhr musikalische Unterstützung für die Nachtwächter gibt. In deren Reihen präsentiert sich mit Daniel Staude übrigens ein neues Mitglied. Daniel Staude folgt auf Dennis Herrmann, der leider aus familiären Grunden nach zehnjährigem aktiven Engagement für die Nachtwächter ausscheiden musste. Mit Thorsten Rohmert, Michael Humrich und Neuzugang Daniel Staude ist ein Dreier-Team nun gleichwohl für den Advent 2023 komplett.

In diesem Jahr geht das Geld an die Wohnstätte Alsbachtal

In diesem Jahr sammeln die Nachtwächter in ihren traditiollen Sammeldosen, die reihum gehen, Geldspenden für die Wohnstätte Alsbachtal. Träger der Einrichtung ist die Alsbachtal gGmbH, eine Gesellschaft des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal. Thorsten Rohmert und sein Team hoffen auf rege Resonanz beim Publikum. Die persönliche Spendenübergabe ist dann wieder vor Ort beim Empfänger, wobei das Geld gemeinsam ausgezählt wird.

Europäisches Nachtwächter- und Türmertreffen im Jahr 2025

Unterdessen blicken Thorsten Rohmert und sein Team schon auf das Jahr 2025. Ende Mai und Anfang Juni 2025 richten die Holtener Nachtwächter zu ihrem 40-Jahre-Jubiläum das Europäische Nachtwächter- und Türmertreffen aus. 140 Gäste aus ganz Europa werden dann in Holten erwartet: Türmer und Nachtwächter sowie ihre Begleitung. „Um solch ein großes Ereignis ausrichten zu können, benötigen wir die Unterstützung von Sponsoren“, sagt Chef-Nachtwächter Thorsten Rohmert, der dazu bereits erste Gespräche führt. „Wir wollen unseren Gästen im Jahr 2025 Holten und die gesamte Stadt Oberhausen zeigen.“

Einen kleinen Vorgeschmack auf das große Europa-Treffen gab es übrigens bereits am ersten Adventwochenende. Beim Auftakt zu den Adventspaziergängen 2023 konnten die Holtener zwei Nachtwächterkollegen aus Schwalenberg (Kreis Lippe) empfangen.

