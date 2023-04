Anzahl der Oberhausener Bürger im Rentenalter steigt weiter

Oberhausen. Die Statistikbehörde des Landes NRW legt neue Zahlen über den Anstieg von Menschen im Rentenalter vor. So schneidet Oberhausen ab.

Die Zahl der Oberhausener Bürger im Rentenalter steigt bis zum Jahr 2030 um 7,9 Prozent. Damit liegt die Stadt aber noch unter dem Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen, der rund zehn Prozent beträgt.

Fast 45.600 Oberhausener sind 2030 im Rentenalter

Nach Angaben der Statistikbehörde IT.NRW werden in Oberhausen nach jetzigem Stand zum Stichtag 1. Januar 2024 insgesamt 42.264 Frauen und Männer das Alter von 67 Jahren erreicht haben. Sechs Jahre später, also zu Beginn 2030, sind es dann 45.583 Menschen im Rentenalter. Das kommt einem Zuwachs von 7,9 Prozent gleich. In Oberhausen leben rund 208.000 Menschen.

Die größten Anstiege im bevölkerungsreichsten Bundesland sind in den Kreisen Coesfeld (+18,5 Prozent), Paderborn (+17,6 Prozent) und Borken (+17,4 Prozent) zu erwarten. Mit den niedrigsten Werten ist laut dem Zahlenwerk in den kreisfreien Städten Düsseldorf (+4,4 Prozent), Essen (+4,6 Prozent) und Hagen (+4,6 Prozent) zu rechnen. Oberhausens Nachbarstadt Duisburg kommt auf 5,2 Prozent und Mülheim landet bei 5,6 Prozent. Unter den kreisfreien Städten führt Münster die Rangliste mit 13,4 Prozent an.

In ganz NRW steigt bis zum Jahr 2030 die Zahl der Rentnerinnen und Rentner um 350.000 auf dann 3,5 Millionen, ein Plus von 10,1 Prozent.

Der Kreis mit dem niedrigsten Anstieg ist Mettmann mit +7,0 Prozent.

