Engagement vor Ort So steht es um das Wahrzeichen von Schmachtendorf

Oberhausen Schmachtendorf liegt im Norden von Oberhausen und hat sogar ein eigenes Wahrzeichen. Wie steht es um dieses historische Relikt?

Der im Jahr 2018 gegründete Verein Kirche Schmachtendorf ist optimistisch, das ehemalige Gotteshaus an der Kempkenstraße langfristig als Wahrzeichen des nördlichen Oberhausener Stadtteils erhalten zu können.

Das berichtet der Verein in seinem aktuellen Grußwort zum Weihnachtsfest. Ein herzliches Dankeschön gilt darin dem Publikum, das die dortigen Veranstaltungen in großer Zahl aufsuche. „Ihr Engagement ist die Grundlage unseres gemeinsamen Erfolgs, und wir schätzen es sehr, dass wir auf Sie zählen dürfen“, formulieren Vorsitzende Daniela Handwerk und ihre Mitstreiter.

Das Jahr 2023 sei für den Verein erfolgreich verlaufen. Die Entwicklung der Besucherzahlen – und damit die Akzeptanz der Veranstaltungen – würden in die richtige Richtung zeigen. Neben gut besuchten Konzerten und einer Kunstausstellung habe der „Tag des offenen Denkmals“ in diesem Jahr Rekordzahlen von über 500 Gästen verzeichnet, auch das Adventsleuchten habe sich mit rund 600 Besuchern großer Beliebtheit erfreut.

Wichtige Projekte: Sanierung der Fensterbänke und der Elektronik

Daneben hat der Verein Kirche Schmachtendorf am Erhalt des Kirchengebäudes gearbeitet: Die Sanierung der Fensterbänke sei ein wichtiger Schritt zur Sicherung dieses wertvollen Kulturerbes, der auch im nächsten Jahr mit der weiteren Sanierung der noch fehlenden Seiten fortgesetzt werden werden solle, heißt es. Auch die Elektronik befinde sich derzeit in einer kompletten Überarbeitung.

Wunderbare Atmosphäre: Blick in die Kirche an der Kempkenstraße bei einem Konzert von Davin Herbrüggen im März 2019. Foto: Jory Aranda / Jory Aranda / Funke Foto Services

Dank der Sparkassen-Bürgerstiftung sitze das Publikum bei den Veranstaltungen wieder bequem, habe doch deren Spende dazu beigetragen, für das gesamte Gestühl neue Sitzkissen beschaffen zu können.

Wir werden es schaffen, die Kirche an der Kempkenstraße als Wahrzeichen für unser Dorf zu bewahren. Vorsitzende Daniela Handwerk und das Vorstandsteam

Der Trägerverein zeigt sich überzeugt: „Gemeinsam mit Ihnen werden wir es schaffen, die Kirche an der Kempkenstraße als Wahrzeichen für unser Dorf zu bewahren und ihr eine vielseitige Zukunft als Veranstaltungsstätte zu geben.“

Der Verein Kirche Schmachtendorf ist am 14. Mai 2018 offiziell gegründet worden. Schnell fand damals die Idee, das Gotteshaus auch nach der Umstrukturierung der ev. Gemeinde Königshardt-Schmachtendorf langfristig zu erhalten und mit neuem Leben zu füllen, ein reges Echo und viel Anklang in der Bevölkerung. Die Kirche stammt aus der Zeit des Kaiserreichs. Sie konnte nach nur einjähriger Bauzeit am 30. September 1906 feierlich eingeweiht werden.

