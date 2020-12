Coronavirus So starten am Sonntag die Corona-Impfungen in Oberhausen

Oberhausen Ab Sonntag werden die Menschen in Oberhausen mit dem Corona-Impfstoff versorgt. Wie eilig es ist, zeigt ein dramatisches Beispiel.

Oberhausen erwartet die ersten drei Großlieferungen des neuen Corona-Impfstoffes. Ab Sonntag, 27. Dezember, sind sie einsatzbereit und sollen den ersten Menschen in Oberhausen verabreicht werden.

Nach derzeitigem Stand bekommt Oberhausen noch in diesem Jahr knapp 1800 Impfdosen, verteilt auf drei Tage: am 27., 29. und 31. Dezember. Das Land bekommt die Ampullen mit dem Impfstoff jeweils einen Tag früher geliefert und verteilt das Mittel dann an die NRW-Kommunen.

Lieferung der zweiten Impfdosis sicher

Vorrang haben zunächst die Bewohner der Oberhausener Altenheime. Wahrscheinlich beginnen die Impfungen am Sonntag im Haus Abendfrieden. Dies könne sich kurzfristig aber noch ändern, erklärt Oberhausens Krisenstabsleiter Michael Jehn. Welche Einrichtungen vorrangig behandelt werden, entscheidet unter anderem auch die Kassenärztliche Vereinigung je nach Gemengelage und aktuellen Infektionszahlen vor Ort.

Wie es danach weitergeht, steht bislang nicht fest. Die Pläne werden derzeit noch erarbeitet. Sicher ist aber, dass zwei Wochen nach der ersten Lieferung eine weitere in gleichem Umfang erfolgt - um die Menschen ein zweites Mal zu impfen. Experten gehen davon aus, dass zwei Dosen nötig sind, um das Immunsystem ausreichend zu wappnen.

Dramatische Corona-Lage im Josefinum Oberhausen

Wie nötig es ist, Alten- und Pflegeeinrichtungen vorrangig zu behandeln, zeigt das Beispiel der Einrichtung Josefinum an der Mülheimer Straße. In dem von Ameos betriebenen Pflegezentrum waren zuletzt knapp 50 Bewohner mit dem für sie besonders gefährlichen Virus infiziert. Bei 77 Plätzen insgesamt bedeutet das einen Anteil von rund 60 Prozent.

Fast 100 Menschen sind in Oberhausen bislang im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den meisten Fällen traf es ältere Menschen, deren Körper die Belastung einer so schweren Virus-Infektion nicht verkraftet haben.

