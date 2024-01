Deutliches Minus So stark sinkt die Zahl der Geburten in Oberhausen

Oberhausen In ganz Nordrhein-Westfalen geht die Zahl der neugeborenen Babys zurück. In Oberhausen sogar sehr viel deutlicher als im Rest des Landes.

In Oberhausen werden immer weniger Kinder geboren. Das belegen neueste Zahlen aus Düsseldorf. Die Statistiker des Amtes IT NRW haben die Daten der NRW-Städte seit 2014 veröffentlicht.

Nach diesen, für 2023 noch vorläufigen, Ergebnissen, wurden im vergangenen Jahr 1730 Kinder geboren. Im Vorjahr waren es noch 1862. Das Minus beträgt demnach über sieben Prozent.

Zahl der Geburten: In dieser NRW-Stadt geschiet Erstaunliches

Oberhausen liegt damit über dem NRW-Schnitt (minus 5 Prozent) und deutlich über dem Ruhrgebiets-Schnitt (minus 2,9 Prozent). Vor zehn Jahren wurden in Oberhausen ähnlich wenige Kinder geboren, nämlich 1756. Über die Jahre war die Kurve dann allerdings deutlich gestiegen, im Jahr 2016 kratzte die Zahl knapp an der 2000er-Marke (1995).

Oberhausen ist mit diesem Trend nicht allein. In Düsseldorf beträgt der Rückgang bei den Lebendgeburten sogar mehr als elf Prozent, ebenso in Herne und Wuppertal. Essen liegt mit minus 6,9 Prozent fast gleichauf mit Oberhausen. Erstaunlich: Für Duisburg melden die Statistiker ein sattes Plus von 11,5 Prozent. So einen deutlichen Anstieg verzeichnet sonst keine andere Stadt in NRW.

