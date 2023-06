Der Umbau des Kleinen Marktes in Oberhausen-Sterkrade kommt voran. Nun sollen auf dem Platz auch versenkbare Poller ihren Platz finden.

Neue Poller So sollen Autos aus der Sterkrader Innenstadt verschwinden

Oberhausen. Autos in den Innenstädten sorgen immer wieder für Ärger bei Anwohnern. Im Stadtteil Sterkrade ergreift Oberhausen nun Maßnahmen dagegen.

Weniger Autoverkehr und mehr Sicherheit für die Innenstadt von Sterkrade: Das möchte die Stadt mit den neuen Pollern erreichen, die sie in Kürze an mehreren Orten aufstellen will.

Auf der Nord-Süd-Achse sind an drei Standorten (Kleiner Markt, Gartenstraße und Steinbrinkstraße Süd) elektrisch versenkbare Poller und auf der Wilhelmstraße, der Christinenstraße und der Kantstraße feste Poller vorgesehen. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich nach dem Abbau der Kirmes an der Gartenstraße, im Anschluss werden die Arbeiten an der Steinbrinkstraße durchgeführt.

Feste Zeiten für den Lieferverkehr

Die Poller am kleinen Markt werden im Zuge der dortigen Bauarbeiten aufgestellt. Eine Durchfahrt ist nur noch für Rettungsfahrzeuge möglich. Der Lieferverkehr an der Gartenstraße und Steinbrinkstraße Süd wird durch das Absenken der Poller auf folgende Zeiten begrenzt: von 6 bis 11 und 19 bis 21 Uhr sowie an Markttagen zusätzlich von 13 bis 15 Uhr. Der genaue Start für diese Regelung wird laut Stadt noch bekannt gegeben.

