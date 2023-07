So sieht die Lage im Oberhausener Freibad Aquapark aus

Oberhausen. Das Schwimmbad am Centro Oberhausen zieht in den Sommerferien ein Zwischenfazit. Das fällt mit Blick auf Berlin durchaus erstaunlich aus.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien haben rund 35.000 Menschen den Aquapark am Centro Oberhausen besucht. Die Zahl sei etwa so hoch wie im vergangenen Jahr, teilt der Schwimmbad-Betreiber in einer Pressemitteilung mit. Während die Sicherheitslage in einigen Freibädern Berlins heikel ist und sogar in Schlägereien mit heftigen Folgen mündet, fällt die Ferien-Zwischenbilanz des Oberhausener Freibad-Betreibers überraschend positiv aus: Es habe bislang keine größeren Vorfälle gegeben, meldet die Geschäftsführung. Auch das reine Online-Ticketsystem werde gut angekommen.

Nach den Ausschreitungen in Neukölln und Kreuzberg wurden jüngst Rufe nach einem härteren Durchgreifen in Freibädern laut. Der Aquapark in Oberhausen, der eine große Liegefläche und einen Außenbereich hat, setzt in den Sommerferien mehr Sicherheitspersonal ein. „Im Bad selbst sind bisher kaum nennenswerte Vorfälle zu verzeichnen“, heißt es in der Mitteilung. „Obwohl der Badealltag während der Hochsaison etwas belebter ist, gehört dies zum Tagesgeschäft eines Erlebnisbades“. >>>Lesen Sie auch:21 Freibäder in und um Oberhausen: Hier schwimmt man gut

Aquapark Oberhausen zieht positives Zwischenfazit

Während der Sommerferien können wie in der Corona-Pandemie Tickets nur online gekauft werden. Der Aquapark will dadurch lange Warteschlangen vor der Kasse in der prallen Sonne vermeiden. Die Tickets können bis zu 72 Stunden vor dem Badbesuch erworben werden.

Die Entscheidung bereut der Aquapark nicht: „Die Effizienz und Transparenz für unsere Besucher sind gegeben, die Aufenthaltsqualität ist erhöht worden“, sagt Betriebsleiter Jens Vatheuer. „Im Aquapark wurde die Gefahr, in besonders stark frequentierten Zeiten, etwa bei einem Einlass-Stop vor der Tür zu stehen, maximal minimiert. Wir sind bislang sehr zufrieden.“ Nach den Sommerferien können Tickets auch wieder an der Kasse gekauft werden.

Noch bis zum Ende der Sommerferien sorgt ein Animationsteam für Unterhaltung. Täglich von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr kümmert sich der Sinalco-Ferienspaß um Abwechslung. Weitere Informationen: www.aquapark-oberhausen.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen