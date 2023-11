So schön läutet Schmachtendorf am 1. Dezember den Advent ein

In der adventlich beleuchteten Kirche an der Kempkenstraße in Oberhausen-Schmachtendorf beginnt der Advent besonders stimmungsvoll.

Oberhausen. Schmachtendorf entfaltet zum Start in den Advent viel dörflichen Charme. Darauf kann sich das Publikum in der Kirche an der Kempkenstraße freuen.

Mit dem Abschied vom dunklen November und dem Einzug der besinnlichen Adventszeit lädt der Verein Kirche Schmachtendorf zu einem vorweihnachtlichen Höhepunkt ein – dem jährlichen Adventsleuchten.





Diese liebevoll gepflegte Tradition wird auch in diesem Jahr an und in der Kirche an der Kempkenstraße fortgeführt. Das diesjährige Adventsleuchten beginnt am Freitag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Die adventlich geschmückte Kirche an der Kempkenstraße öffnet ihre Pforten, um die Besucherinnen und Besucher in eine vorweihnachtliche Atmosphäre zu entführen.

Tradition im Stadtteil: Glühwein, Kakao und frisch zubereitete Waffeln

Die Besucher können sich auf Glühwein, Kakao, auf frisch zubereitete Waffeln und ein vielfältiges Angebot an weihnachtlichem Gebäck freuen. Eine Krippenausstellung sowie ein kleiner Kreativ- und Handwerkermarkt locken ebenfalls. Hier reicht das Angebot von Häkelarbeiten über Baumanhänger, Keramik bis hin zu Teespezialitäten. Traditionelle Weihnachtslieder, präsentiert am Klavier und der Gitarre, versetzen die Gäste in festliche Stimmung. Mitsingen ist erlaubt und erwünscht! >>> auch interessant: Stadtteil-Invest: Neues Wohnen am Markt in Schmachtendorf

Der Verein Kirche Schmachtendorf e.V. lädt ein, gemeinsam rund um die bekannte Kirche die Adventszeit in Schmachtendorf einzuläuten.

