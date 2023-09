Froschfest an der Königschule in Biefang: Auch die Cheerleader aus Buschhausen zeigten ihr Können.

Stadtteilfest So rückt das Froschfest das kleine Biefang groß in den Blick

Oberhausen. Wenn Froschfest ist, strömen die Biefanger an die Kolkmannstraße - auf ihren einstigen Marktplatz, aus dem längst ein Schulhof geworden ist.

Wohl selten hat das Froschfest in Biefang so viele bekannte Gäste aus Politik und Stadtgesellschaft empfangen können: Sogar der neue Generalsekretär der NRW-SPD, Frederick Cordes, hat dem Stadtteilfest am Samstag eine Visite abgestattet. Auch Sparkassenvorstand Thomas Gäng zählte beispielsweise zu den Besuchern, was zeigt: Das kleine Biefang findet mittlerweile über die Stadtteilgrenzen hinaus angemessen Beachtung.

Die federführende Bürgerinteressengemeinschaft BIG Biefang hat das Froschfest wieder vorbereitet und organisiert. BIG-Vorsitzender Dr. Jörg Schröer und BIG-Sprecherin Ute Weyen konnten am Samstagnachmittag zufrieden auf den Schulhof der Königschule blicken, wo sich zahlreiche Familien mit ihren Kindern eingefunden hatten, um einen entspannten Nachmittag zu verbringen.

Froschfest in Biefang: Puppentheater und Cheerleader

Die WBO war mit einem großen Einsatzfahrzeug präsent. Das Puppentheater der Feuerwehr sowie die Cheerleader aus Buschhausen zählten ebenfalls zum Programm, zudem viele Essensstände mit vielfältigem Angebot. Musikalische Unterstützung lieferte der Spielmannszug Blau-Weiß Sterkrade. Am gleichen Tag hat die Königschule, die in diesem Jahr das 270-jährige Bestehen feiert, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, der laut Schulleiter Sven Siebenmorgen ebenfalls sehr gut besucht worden ist.

Das wohnortnahe Lernen ist gerade in Biefang gefragt. Die zweizügige Königschule hat 210 Schülerinnen und Schüler und befindet sich an der Kolkmannstraße – genau dort, wo sich einst der Marktplatz von Biefang befunden hat. Insofern gibt es keinen besseren Platz als diesen Ort für ein Fest, das stets ehrenamtlich vom Team der BIG für die Menschen im Stadtteil verwirklicht wird.

Auch Alt-Oberbürgermeister Klaus Wehling schaute am Samstagnachmittag vorbei. Wehling war häufig Schirmherr von BIG-Veranstaltungen: vom 725-jährigen Ortsjubiläum im September 2006 bis zum ersten Froschfest und zur Einweihung von Frosch „Frobie“ auf dem Rathenauplatz im Jahr 2009.

