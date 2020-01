Straßenverkehr So kommen Kinder auch im Winter sicher zur Schule

Oberhausen. In der dunklen Jahreszeit lauern große Herausforderungen im Straßenverkehr. Ein Experte gibt Tipps, wie Kinder sicher zur Schule gelangen.

Es regnet oder schneit, Straßen vereisen, Dunkelheit sorgt für schlechte Sicht. Schulwege sind für Kinder und Jugendliche im Winter eine besondere Herausforderung. Durch einige Kniffe kann man die Sicherheit erhöhen.

Die Versicherungsgruppe Barmenia hat einige Tipps zusammengestellt: Kinder sollten helle Kleidung tragen und nach Möglichkeit auch Reflektoren an Anorak und Tornister anbringen. Das hilft Autofahrern, die Kinder in der Dunkelheit besser zu sehen. Noch wichtiger sei es, die Aufmerksamkeit des Kindes zu schärfen. „Wenn es weiß, welche Wege sicher sind und wie es sich an Gefahrenstellen verhalten muss, kann es bald eigenständig im Straßenverkehr unterwegs sein“, erklärt Guido Schneider von der auch für Oberhausen zuständigen Barmenia-Bezirksdirektion Duisburg.

Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste

Zudem gelte: Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt der sicherste. Gefahrenstellen wie eine unübersichtliche Straßenführung oder Baustellen sollten möglichst vermieden werden. Hilfreich seien Zebrastreifen oder, noch besser, Ampeln. „Trotzdem sollten Kinder vor dem Überqueren einer Straße immer nach rechts und links schauen, um sicher zu gehen, dass die Autos wirklich stehenbleiben“, mahnt Schneider.

„Kinder können die Schnelligkeit von Autos, Motorrädern und auch ihre eigene noch nicht gut einschätzen“, erklärt der Experte weiter. „Deshalb ist es sicherer, wenn sie zunächst in Schrittgeschwindigkeit den Straßenverkehr kennenlernen.“ In der ersten Zeit sollten Eltern den Schulweg mit den Kindern üben. Wenn diese sicher sind, können sie ruhig alleine mit Freunden oder Klassenkameraden gehen. Mit dem Rad sollten sie erst nach der entsprechenden Fahrradprüfung zur Schule fahren.

Elterntaxis erhöhen die Unfallgefahr

„Viele Eltern bringen aus Vorsicht ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Vom sogenannten Elterntaxi ist jedoch abzuraten. Zu viele Fahrzeuge verursachen Chaos vor den Schulen, wodurch es eher zu Unfällen kommt“, weiß Schneider. Sind Kinder auf Bus und Bahn angewiesen, sollten auch hier Eltern ihre Kinder in der ersten Zeit begleiten und sie darauf aufmerksam machen, Abstand zu Gleisen und Haltebuchten zu bewahren.

Einen Hinweis in eigener Sache gibt der Barmenia-Experte abschließend: Falls doch mal etwas passieren sollte, greift die gesetzliche Unfallversicherung nur auf dem direkten Weg. Wer noch einen Abstecher zum Kiosk oder Spielplatz macht, ist nur durch eine private Unfallversicherung geschützt.