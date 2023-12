Die Bahnhöfe in Oberhausen-Sterkrade (Foto) und in Holten erhalten die neuen zweizeiligen Anzeigen.

Bahnverkehr So informiert die Bahn bald Reisende in Holten und Sterkrade

Oberhausen Schnell und übersichtlich will die Deutsche Bahn ab 2024 Zugreisende an zwei Stationen in Oberhausen informieren. Hier die Details.

Mit neuen zweizeiligen Displays informiert die Deutsche Bahn (DB) ab dem Jahr 2024 ihre Kundinnen und Kunden an den Bahnhöfen in Oberhausen-Sterkrade und Oberhausen-Holten.

Diese Geräte zeigen die nächsten zwei abfahrenden Züge und deren Abfahrtszeit an. Reisende können die Informationen besser erfassen, weil die Schrift nicht durchläuft und die Anzeiger eine höhere Auflösung haben. Weil die DB auch die Akustik verbessert hat, sind Zugauskünfte leichter zu verstehen. Auch interessant: Rangierbahnhof Osterfeld: Geheimnisvoller Stadtteil am Gleis

Bund und die Deutsche Bahn investieren rund fünf Millionen Euro

Die Anzeiger sind eine Weiterentwicklung der bisherigen Reise-Information an kleineren Stationen. Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase hat die DB in diesem Jahr mit dem Austausch der Monitore in Nordrhein-Westfalen begonnen: In Summe haben die Baufachleute seit Jahresanfang 2023 bereits an 49 Bahnhöfen insgesamt 71 neue Anlagen installiert und in Betrieb genommen. Der Bund und die Deutsche Bahn investieren rund fünf Millionen Euro in die Erneuerung der Anzeiger.

