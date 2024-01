Die Weihnachtsbäume werden jeweils am Tag der Hausmüllabfuhr (8. bis 12. Januar) abgeholt.

Service So funktioniert das Abholen der alten Weihnachtsbäume

Oberhausen Die Bescherung ist längst vorbei. Wann genau werden die alten Weihnachtsbäume in Oberhausen abgeholt? Das ist die Antwort.

Die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) nehmen in der kommenden Woche vom 8. bis 12. Januar 2024 die ausgedienten Weihnachtsbäume mit.

Abgeholt werden sie jeweils am Tag der Hausmüllabfuhr. Die Bäume müssen bis spätestens 7 Uhr morgens am Straßenrand liegen. Sie dürfen weder geschmückt noch in Säcken verpackt sein, da sie anschließend kompostiert werden.

Termin-Service im Internet, Auskünfte auch telefonisch

Den genauen Abfuhrtermin können Bürgerinnen und Bürger auch im Internet unter www.wbo-online.de/wbo-abfallnavi erfahren. Weitere Auskünfte gibt es bei der städtischen Abfallberatung unter 0208 825-3585.

