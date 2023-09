Aktionswoche So bringt die Europäische Mobilitätswoche die Stadt in Fahrt

Oberhausen. Marktbesucher haben Mitte September in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld die Chance, umweltschonende Mobilität auszuprobieren.

Während der „Europäischen Mobilitätswoche“ von Samstag, 16. September, bis Freitag, 22. September, ruft die EU-Kommission Städte in ganz Europa zum Austesten nachhaltiger Mobilitätskonzepte auf. Auch Oberhausen ist dabei.

Unter dem Motto „Mix and Move! – klimafreundlich mobil“ sind Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, Verkehrsräume als attraktive Aufenthaltsräume neu zu erleben und Mobilitätsalternativen zum Verbrenner-Pkw auszuprobieren. Oberhausen ist zum zweiten Mal mit dabei und bietet Aktionen in Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade an.

Die Europäische Mobilitätswoche 2023 in Oberhausen ist ein gemeinschaftlich umgesetztes Projekt vieler Aktionspartner: Angestoßen wurde die Teilnahme vom Arbeitsgremium Klimaneutrales Oberhausen, kurz AKO, das sich für die Umsetzung nachhaltiger Projekte in Oberhausen einsetzt. Das Engagement der Stadtteilbüros, die einen Großteil der Organisation übernommen haben, trägt zu dem vielseitigen Programm maßgeblich bei. Das Aktionsprogramm bietet Aktionen in allen drei Stadtteilen und spricht unterschiedliche Zielgruppen an.

Auftakt in Alt-Oberhausen – Spiel und Spaß am Verkehrsversuch

Zum Start der Europäischen Mobilitätswoche am Samstag, 16. September, dreht sich in der Gutenbergstraße alles um die Frage, wie sich attraktive Straßenräume gestalten und bespielen lassen. Hierzu werden am Altmarkt verschiedene Spielangebote des Kinderbüros und drei Minigolfbahnen des Kreativlabors aufgebaut. Kitev (Kultur im Turm e.V.) versorgt von 10 bis 13 Uhr die Marktbesucherinnen und -besucher mit frischen Waffeln und lädt dazu ein, sich mit dem Stadtteilbüro Brückenschlag und Mitarbeiterteams der Stadt über die Anregungen zur Entwicklung des Altmarktes auszutauschen.

Aktionen in Sterkrade zum Thema „Mobilität für alle!“

Unter dem Motto „Mobilität für alle!“ beteiligt sich auch der Stadtteil Sterkrade mit einer Mitmach-Aktion an der Mobilitätswoche. Dazu gibt es am Mittwoch, 20. September, von 10 bis 13 Uhr auf dem Arnold-Rademacher-Platz gegenüber dem Bahnhof Sterkrade verschiedene Angebote zu Mobilität im Alter und Barrierefreiheit. Neben einem Rollator-Training des Oberhausener Verkehrsunternehmens Stoag und einem Rollstuhl-Testparcours des Sanitätshauses Willecke gibt es auch Fahrten mit einer Fahrrad-Rikscha. Ein E-Scooter-Anbieter berät, was es beim Leihen und Abstellen ihrer E-Tretroller zu beachten gibt, damit sie kein Hindernis für andere darstellen.

Info- und Mitmachstand zu Elektromobilität in Osterfeld

Getreu dem Jahresthema der Europäischen Mobilitätswoche „Save Energy!“ dreht sich am Freitag, 22. September, in Osterfeld alles um Elektromobilität. Besucherinnen und Besucher des Osterfelder Wochenmarktes sind von 9 bis 13 Uhr eingeladen, sich zu verschiedenen Mobilitätsformen zu informieren und diese auszuprobieren. E-Tretroller stehen für Testfahrten bereit. Wer sich nicht sofort auf den E-Tretroller traut, kann über die Verkehrswacht eine digitale Trockenübung machen. Zudem stehen Leihfahrräder für einen kleinen Parcours bereit und die Verbraucherzentrale beteiligt sich mit einer Energieberatung am Programm. Wer sein Fahrrad auf Vordermann bringen möchte, kann die mobile Reparatur-Station von hand drauf! e.V. in Anspruch nehmen.

Alle Aktionen finden während der Marktzeiten in Alt-Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld statt, so dass Marktbesucherinnen und -besucher an den Aktionsständen problemlos vorbeischauen können.

