Sirenen heulen: Notfallübung im Oberhausener Chemiewerk

Oberhausen. Im OQ Werk Rurchemie in Oberhausen-Holten läuft am Montagnachmittag eine Notfallübung. Sirenen werden zu hören sein.

Im OQ Werk Ruhrchemie in Oberhausen-Holten (vormals Oxea) findet am Montagnachmittag, 7. Dezember, eine Übung der Werkfeuerwehr statt. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dabei auch eine im Werk installierte Sirene getestet werden, die auch in der Nachbarschaft zu hören sein wird.

Simuliert wird eine Notfallsituation beim Katalysatoren-Hersteller Johnson Matthey, bei dem es zu einem Gasaustritt kommt und eine Person vermisst wird.

OQ Chemicals führt einmal im Jahr eine Großübung durch

Das OQ Werk Ruhrchemie an der Otto-Roelen-Straße führt einmal jährlich eine Großübung durch. Dabei trainieren die Werkfeuerwehr, der Werksschutz, die Produktionsbetriebe und der Ereignisstab das richtige Verhalten im Ernstfall. Zur Warnung der Belegschaft und der Bevölkerung kann über die installierte städtische Sirene ein eigener Warnton ausgelöst werden.

Ziel der Übung ist es laut OQ Chemicals, das Verhalten der Mitarbeiter bei einem Gefahrstoffaustritt im Werk zu trainieren. Bei der Aktivierung der Sirene begeben sich alle Anwesenden auf dem Werksgelände in das nächstgelegene, geschlossene Gebäude. Die Zufahrten zum Gelände werden bis zur Entwarnung gesperrt.

Übungen sind „unerlässlicher Baustein“ für die Sicherheit

„Wir konnten die Sirene bisher noch nicht testen und sind froh, dass die Übung noch in diesem Jahr erfolgen kann“, teilt Sicherheitsleiter Thomas Wüller mit, der die Übungen als „unerlässlichen Baustein der Sicherheitskultur“ des Unternehmens beschreibt. Die Töne können hier unter „Hörbeispiel Sirene“ angehört werden.