Sinfoniker hoffen auf Neujahrskonzert im März

Der festliche Auftakt des Pandemie-Jahres: Volker Buchloh dirigierte das traditionelle Neujahrskonzert am 5. Januar 2020 in der Luise-Albertz-Halle.

Oberhausen. Am Ersatztermin in der Luise-Albertz-Halle will das Sinfonieorchester Ruhr mehrere Konzerte vor kleinerem Publikum spielen.

Am Sonntag, 10. Januar 2021, wollte das Sinfonieorchester Ruhr sein traditionelles Neujahrskonzert in der Luise-Albertz-Halle zelebrieren. Es wäre der letzte Tag eines Lockdowns, der – so steht zu befürchten – noch wesentlich länger andauern wird. Die gute Nachricht für alle Klassikliebhaber: Das festliche Neujahrskonzert 2021 soll nicht ausfallen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt erklingen. Momentan haben die Sinfoniker als Ersatztermin Sonntag, 14. März, 2021, im Blick.

Conférencier eines beschwingten Konzerts: Dr. Matthias Schröder, hier als ein Viertel des Saxophon-Quartetts „Pindakaas“. Foto: André Elschenbroich / FFS

„Ich bin sehr froh und dankbar, dass es mir gelungen ist die Traditionsveranstaltung zum Jahresbeginn verschieben zu können“, so die Mülheimer Cellistin Carolin Schröder. „Eine komplette Absage wäre für alle traurig gewesen. Und ein musikalisches Neujahr im März ist auch mal was Besonderes.“ Die Musiker hoffen, ihr Konzert im März unter strengen Hygieneauflagen spielen zu dürfen – und setzen auf genauere Informationen bis Ende Januar.

Mehrere Konzerte mit geringerer Zuhörerzahl

Fest steht bereits, das ess dann mehrere Konzerte mit geringerer Zuhörerzahl geben wird. Im Januar 2020 hatte das Neujahrskonzert 1300 Gäste begeistern können. Bereits zum fünften Mal gestaltet das von Carolin Schröder gegründete Sinfonieorchester Ruhr unter der Gesamtleitung von Volker Buchloh ein Programm im Zeichen musikalischer Leichtigkeit, um spritzig und beschwingt ins neue Jahr zu starten. Aufgrund von Corona wird das Orchester allerdings auf die Unterstützung der schönen Stimmen des Sängerbundes Gutehoffnungshütte verzichten müssen.

So erklingen unter dem Motto „Freuet euch des Lebens“ neben dem gleichnamigen Walzer von Johann Strauss weitere Werke aus den Operetten „Die Lustige Witwe“ und „Die Fledermaus“ sowie Pralinen des Jahresauftakt-Genres. Als Solistin verpflichtete Carolin Schröder erneut die junge russische Sopranistin Irina Trutneva, die ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Detmold mit großem Erfolg abgeschlossen hat und bereits bei zahlreichen Produktionen solistisch in Erscheinung getreten ist. Die Moderation übernimmt wieder der gebürtige Oberhausener Dr. Matthias Schröder, Professor in Detmold.

Karten zum Preis von 25 Euro, bis ermäßigt 12,50 Euro gibt’s online unter sinfonieorchesterruhr.de oder bei der Tourist-Information am Willy-Brandt-Platz.