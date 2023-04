Sinfoniekonzert lässt den „Iberischen Frühling“ sprießen

Bald zu Gast in Oberhausen: Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode.

Oberhausen. Fans der klassischen Musik sollten sich den 3. Mai in ihrem Kulturkalender anstreichen: Dann gibt es in Oberhausen ein spezielles Konzert.

Auf ein ganz besonderes musikalisches Ereignis dürfen sich die Freundinnen und Freunde der Internationalen Sinfoniekonzerte Oberhausen freuen: Am Mittwoch, 3. Mai, lädt die Konzertreihe zum „Iberischen Frühling“ ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Aufführung der Original-Fassung des „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo. Es ist eines der bekanntesten klassischen Musikstücke des 20. Jahrhunderts – welches passenderweise von Rodrigo im Frühjahr des Jahres 1939 komponiert wurde.

Gemeinsam mit der Solistin Nora Buschmann (Klassikgitarre) entführt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter Leitung von Christian Fitzner das Publikum zu einem musikalischen Spaziergang in die Gärten des Königlichen Palastes von Aranjuez, welchen das Werk mit seinen Wechseln von höfischem Tanz bis Klagegesang gewidmet ist.

Zudem erklingen Mozarts Ouvertüre zur Oper „Die Entführung aus dem Serail“, Bizets „Carmen Suite“ sowie Beethovens 8. Sinfonie F-Dur op. 93.

Nora Buschmann – eine namhafte Solistin der klassischen Gitarre

Nora Buschmann zählt zu den wichtigsten internationalen Solistinnen der klassischen Gitarre. Die gebürtige Berlinerin ist nicht nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Musikalität und höchsten Virtuosität sehr gefragt. Vielmehr geht sie mit ihrem intensiven Studium neuer musikalischer Gebiete innovative Wege: Indem sie möglichst viel Zeit in einer fremden Umgebung verbringt (etwa in Griechenland), erlebt und erfährt sie neue Werke in ihrem jeweiligen originalen Kontext.

Für die Gesamtleitung verantwortlich ist der unter anderem in Südafrika wirkende und mehrfach ausgezeichnete Dirigent Christian Fitzner. Seit 1999 Musikdirektor des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode ist Fitzner dank seiner langen Erfahrung zugleich der Garant dafür, dass dieser Abend auch wirklich den musikalischen Frühling verkündet. Gleichzeitig markiert er den bisherigen Höhepunkt der diesjährigen Sinfoniekonzerte, die nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ihre Zuhörer empfangen dürfen.

Kartenvorverkauf für „Iberischen Frühling“ läuft bereits

Das Konzert am Mittwoch, 3. Mai, beginnt um 19.30 Uhr. Es findet im Congress Center Luise Albertz, Düppelstraße 1, statt. Karten zu 9,50 bis 20 Euro sind erhältlich unter: www.theater-oberhausen.de (ab 11. April) oder telefonisch unter 0208 8578-184; zudem bei der Tourist-Info unter 0208 82457-0 sowie an der Abendkasse.

