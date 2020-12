Silvesternacht: Der Nebel-Knockdown legte Oberhausen lahm

Oberhausen. Es geschah in der Silvesternacht 2007/2008 und stoppte alles, was sich bewegen kann. Die Stadt war mehrere Stunden im Nebel verhüllt.

Er kam plötzlich, unerwartet und mit Macht. Er hüllte die Stadt in einen undurchsichtigen weiß-grauen Mantel ein. Er stoppte alles, was sich bewegen konnte: Bahnen, Busse, Taxis, Autos, ja sogar Polizei- und Feuerwehrwagen. Selbst zu Fuß ein Ziel zu erreichen, war zeitweilig ein Ding der Unmöglichkeit: Den absoluten Knockdown durch extrem dichten Nebel erlebten alle, die zuvor noch fröhlich angestoßen hatten auf das neue Jahr 2008.

Er dauerte nur wenige Stunden, ging aber in die Wetterlagen-Geschichte ein: „Extrem dichter Nebel bildete sich in der Silvesternacht 2007/2008.“

Oberhausens Alte Mitte war am Abend des 31.12.2007 in Feierlaune. Partystimmung war auf und rund um den Altmarkt angesagt. Im Gdanska drehte sich das Jazzkarussell mit Beteiligung von hochkarätigen Musikern. Jürgen Reinke, Chef-Organisator und Erfinder der Gitarrissimo-Konzerte, die bis heute regelmäßig Fans ins polnische Kult-Restaurant am Altmarkt locken, erinnert sich: „Ich saß damals an der Kasse. Das Jazz-Karussell fand in guter Besetzung statt mit Matthias Schriefl, Multiinstrumentalist, Komponist und Bandleader, Waldemar Kowalski und Gerd Dudek am Saxofon waren dabei und natürlich Kuro am Bass. Eva Kurowski hat gesungen. Es war brechend voll. Es war das Jahr, in dem es den Weihnachtswald zum ersten Mal gab. Joris Hendrik rockte mit Band auf der Bühne auf dem Altmarkt, und um Mitternacht sang der Tenor Piotr Wnukowski vom Gdanska-Balkon.“

Alles schien noch so zu sein wie jedes Jahr

Prächtige Stimmung auch in der Galerie Kir, die sich damals noch schräg gegenüber vom Gdanska auf der Stöckmannstraße befand. Die Künstler und ihre Freunde feierten mitten in ihrer Jahresausstellung, deren Exponate sie ein bisschen weggerückt hatten, um Platz zu schaffen für die Silvestergäste. Eintritt wurde nicht gezahlt. Wer kam, wurde von Hilde Arlt-Kowski, der damaligen Vorsitzenden des Künstlervereins, herzlich begrüßt und zum Mitfeiern eingeladen.

Alles schien noch so zu sein wie jedes Jahr, als alle, die Raketen oder Knaller dabei hatten, die warmen Locations verließen und draußen ihre Munition abbrannten. Das Feuerwerk, das rund 40 Minuten dauerte, war gut sichtbar, es regnete nicht, farbenprächtig und geräuschvoll ging’s hinein ins neue Jahr. Prosit 2008! Doch dann zogen plötzlich Rauchschwaden auf. Waren das mehr als im letzten Jahr? Feuerwerks-Gegner fühlten sich bestätigt: Nun sehe man, wie schädlich die Knallerei sei und dass man doch darauf verzichten sollte. Doch erstaunlicherweise roch es nicht besonders stark nach Rauch, das Feuerwerk konnte also nicht allein verantwortlich sein für das, was sich immer mehr zusammenbraute.

Feinernde blieben bis in die Morgenstunden

Viele der Feiernden hatten sich längst wieder zurückgezogen ins Warme oder sich auf den Heimweg gemacht. Doch die Nachteulen erlebten Unglaubliches: So gegen 2 Uhr hatte der Nebel die Stadt umhüllt. Man sah nichts mehr, selbst nicht die sprichwörtliche Hand vor Augen am ausgestreckten Arm. Der Nebel setze alle dort fest, wo sie sich gerade befanden. „Wir blieben bis zum Morgen da“, erinnert sich Czeslav Golebiewski, der Inhaber des Gdanska, der in Moers wohnt. „Es war genug Wodka da für alle.“ Auch Jürgen Reinke blieb, obwohl er nicht weit vom Gdanska entfernt wohnt. Er hatte seine Kamera dabei und hat den Nebel-Knockdown dokumentiert mit Bildern, auf denen nichts zu sehen ist außer dem Grau und einem ganz schwachen Lichtschein; man weiß nicht, ob von einer Straßenlaterne oder von einer Taschenlampe.

Erst gegen 4 oder 5 Uhr, versuchten manche, sich von der Party nach Hause vorzutasten. „Wir feierten im Ebertbad“, erinnert sich Uwe Muth von der Agentur Sensitive Colours. Unzählige Events hat er organisiert und besucht, aber ein solches Ende einer Veranstaltung auch nur einmal erlebt. „Irgendwann haben wir uns auf den Heimweg gemacht und dabei alle Wunderkerzen verbraucht, die wir noch hatten. Es war schwer, sich nicht zu verlaufen.“

Polizei Oberhausen sprach von „relativ problemlosen Jahreswechsel“

Wie viele Feste verlängert wurden, ist genauso wenig bekannt wie die Zahl derer, die sich in dieser Nacht verlaufen haben. Das Fazit, das die Polizei zog, war erstaunlich positiv: Es war nicht viel passiert in Oberhausen. Von einem „relativ problemlosen Jahreswechsel“ war die Rede. „Dass die Beamten den Durchblick behalten konnten, führt man auch darauf zurück, dass viele Oberhausener den Durchblick kurz nach Mitternacht verloren“, stand am 2. Januar in der Zeitung. Ein Mann war gegen einen Baum gefahren, Ruhestörungen konnten wegen des Nebels nicht verfolgt werden, ein Mann wurde von unbekannten Schlägern angegriffen. Sie raubten Handy und Taschenlampe. Ein Glück war, dass dass der Nebel in den frühen Morgenstunden stattfand.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass anderswo durchaus sehr Schlimmes geschah. So wurde in Essen ein junges Pärchen bei seinem Versuch, einen Bahndamm zu überqueren, von einem Regionalzug erfasst und getötet. Der starke Nebel verringerte nicht nur die Sichtweite, sondern er schlucke auch den Schall. Unzählige Autos blieben auf NRW-Autobahnen liegen.

>>> Nebel zum Jahreswechsel <<<

Dichter Nebel zum Jahreswechsel kommt häufig vor. Vor allem kurz nach Mitternacht breitet sich Feinstaub aus dem Feuerwerk aus. Die kleinen Partikel liefern bei windschwachem Hochdruckwetter mit feuchter Luft optimalen Nährboden für die Nebelbildung.

Extrem dichter Nebel bildete sich in der Silvesternacht 2007/2008 in Teilen Nordrhein-Westfalens aus. Betroffen waren damals das nördliche Rheinland, das Ruhrgebiet und das Bergische Land. Tausende Menschen strandeten im besten Fall auf Silvesterpartys, im schlimmsten Fall auf Autobahnen. Zum Teil konnte man hier nicht einmal mehr die Fahrbahnmarkierungen erkennen. Mehrere Menschen kamen durch Unfälle ums Leben, darunter zwei Menschen, die in Essen von einem Zug überfahren wurden.

