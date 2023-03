Angebot Sicherheit im Wasser: So will die DLRG das Schwimmen fördern

Oberhausen. Immer weniger Mädchen und Jungen können schwimmen. Die DLRG will gezielt gegensteuern. So soll das Problem gelöst werden.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft will erreichen, dass mehr Kinder schwimmen können.

Jüngste Statistiken besagen, dass immer weniger Kinder in Deutschland dazu in der Lage sind. Nur noch jedes zweite Kind unter zehn Jahren lernt danach schwimmen, jede fünfte Grundschule hat keinen Zugang zu einem Schwimmbad.

Diesen Zustand will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft langfristig ändern. Ziel des Projekts ist es, die Anzahl potenzieller Ausbilderinnen und Ausbilder zu vergrößern, um so mehr Kinder an das Wasser zu gewöhnen und zum Schwimmenlernen zu bringen.

Erzieher, Tagesmütter und Lehrer sollen motiviert werden

Das Projekt richtet sich vornehmlich an Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und -väter sowie Lehrkräfte an Schulen bis zur Klasse 6. Sie sollen motiviert werden, mit ihren Schützlingen ins Wasser zu gehen und den ersten Schritt zur Schwimmausbildung zu gehen. Alle Projektteilnehmer erwerben nach der Ausbildung die Berechtigung, das Seepferdchen-Abzeichen abzunehmen.

In einem Kurs bei ihrer heimischen DLRG-Ortsgruppe frischen die pädagogischen Fachkräfte ihre Rettungsschwimm-Qualifikationen auf und erwerben am Ende des Kurses das Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Oberhausen hat eine eigene Ortsgruppe. Nach der erfolgreichen Prüfung folgen zwei Lehrgänge: „Gemeinsame Assistentenausbildung“ und „Ausbildungsassistent Schwimmen“.

Die Teilnahme an dem Projekt ist durch die Zusammenarbeit der DLRG mit einem Sponsor kostenfrei und wird als Fortbildungsmaßnahme anerkannt. Weitere Infos: www.dlrg.de/seepferdchenfueralle

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen