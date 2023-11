Sicherheit für Frauen: FDP Oberhausen verschenkt Pfeifen

Trillerpfeifen wie diese verschenkt die Oberhausener Rats-FDP an Frauen, um deren subjektives Sicherheitsgefühl zu steigern. Das Foto wurde bei einem Projekt in Gelsenkirchen gemacht.

Oberhausen Frauen sollen sich in Notsituationen Hilfe herbeipfeifen. Die Oberhausener Rats-FDP verschenkt dazu das passende Equipment.

Die FDP im Oberhausener Stadtrat will die Sicherheit für Frauen in der Stadt erhöhen und verschenkt aus diesem Grund Trillerpfeifen. Anlass ist der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November 2023.

Unter dem Motto „Belästigung abpfeifen - Ein kleines bisschen Sicherheit“ verteilen die Freien Demokraten Signalpfeifen an Frauen. Die FDP hält diese Pfeifen für „praktische Selbstschutzinstrumente, die im Falle einer Bedrohung oder Belästigung eingesetzt werden können, um schnell und laut auf sich aufmerksam zu machen“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Die Pfeifen, deutlich lauter als handelsübliche Trillerpfeifen, seien „einfache, aber effektive Hilfsmittel, um in gefährlichen Situationen Hilfe herbeizurufen oder einen potenziellen Angreifer abzuschrecken“.

FDP verschenkt Pfeifen für mehr Sicherheit für Frauen

Darüber hinaus möchte die FDP nach eigenen Angaben mit dieser Aktion „zu weiteren Diskussionen und Maßnahmen anregen, die die Sicherheit von Frauen in der Stadt und darüber hinaus verbessern können“.

Die FDP verschenkt ihre Pfeifen auch auf Anfrage, dazu muss man eine Mail schreiben an: info@fdpob.de

