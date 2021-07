Sexy bis Freiheit: Mariuzz spielt Westernhagen im Stadion

Er ist es nicht, aber irgendwie doch: Die Double-Show Mariuzz verspricht am Samstag, 31. Juli, eine detaillierte Show mit vielen Hits im Oberhausener Stadion Niederrhein.

Oberhausen. Wer Songs von Marius Müller-Westernhagen vermisst, kann nun in Oberhausen lauschen. Ein Tribute-Konzert verspricht auch optische Ähnlichkeiten.

1994 veranstaltete der deutsche Rocker Marius Müller-Westernhagen ein ziemliches, Pardon, Affentheater. Das Album des Düsseldorfers beinhaltete eine Hymne, der man das Ohrwurm-Potenzial beim ersten, hastigen Hören nicht entnehmen konnte. So ganz: Willenlos!

Am Samstag, 31. Juli, können Fans ab 19 Uhr im Stadion Niederrhein in Oberhausen zwar nicht beim Meister persönlich jegliche Selbstbestimmung abliefern, dafür möchte ein bekanntes Tribute-Konzert so ziemlich alle großen Hits heraus kitzeln, die der Künstler zu bieten hat.

Westernhagen: Bekannte Studio- und Tourmusiker treten häufig auf

Seit 2012 tourt die Mariuzz-Show über die hiesigen Bühnen. Selbst bekannte Studio- und Tour-Musiker vom echten Westernhagen, wie Charly Terstappen, Jay Stapley, Markus Wienstroer und Raoul Walton lassen sich bei besonderen Anlässen bei den Konzerten blicken, erzählen die Veranstalter.

Besonders stolz sind die Macher darauf, vor sechs Jahren eine Original-Besetzung von Westernhagen-Musikern zusammengestellt zu haben, die bei den feudalen Stadionkonzerten in den 1990er-Jahren mit dabei waren.

Auch diesmal gibt es Gäste: Im Stadion Niederrhein sind der Gitarrist Markus Wienstroer und Drummer Charly T. mit dabei. Der Hauptdarsteller selbst, Mariuzz, verspricht nicht nur stimmliche Ähnlichkeit, sondern komplettiert die musikalische Illusion durch sein Double-gleiches Äußeres. Auch die Gestik des Protagonisten muss darum passgenau stimmen.

Westernhagen: „Johnny Walker“, "Es geht mir gut" und „Wieder hier“ dabei

Bei der Auswahl der Songs sollte man den Zuschauern im Stadion Niederrhein nicht viel erklären müssen. „Sexy“, „Dicke“, „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, „Wieder hier“, „Es geht mir gut“, „Mit 18“ bis zu den innigen Westernhagen-Hymnen „Freiheit“ und „Johnny Walker“ dürfte es üppige Boxenkost werden.

Eintrittskarten für das Konzert am Samstag, 31. Juli, sind noch zum Preis von 24,50 Euro plus Gebühren bei Rheinruhrticket erhältlich. Das Mariuzz-Konzert ist Teil des EVO-Sommertheaters. Das Stadion Niederrhein, sonst Heimspielstätte von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen, befindet sich an der Lindnerstraße. Es gilt: Konzert-Zuschauer benötigen eines der drei „Gs“ - vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet.

