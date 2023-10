So liebt Oberhausen: Alle zwölf Folgen kompakt hier zu lesen

Seit 2019 leitet Olena Spieker die Orion-Filiale in der Havensteinstraße in Oberhausen. Preislich liegen manche Produkte bei mehreren Tausend Euro.

Oberhausen. Liebe überrascht immer wieder – jeden persönlich, aber jeden, der Paare und Singles kennt. Wir haben tolle Oberhausener Liebes-Storys gefunden.

Vier Monate lang haben wir mit den unterschiedlichsten Menschen aus Oberhausen über das Thema „Liebe“ gesprochen – vom enthaltsamen Pfarrer über eine Erotikladen-Besitzerin bis hin zu einem Paar mit 34 Jahren Altersunterschied. Zwölf Artikel sind in dieser Zeit erschienen, die zeigen, wie vielfältig das Thema „Liebe“ ist. Wir haben die einzelnen Geschichten in dieser Übersicht zusammengefasst.

Folge 1: Ein Oberhausener Pfarrer spricht über sein Leben im Zölibat

Mit 25 Jahren entscheidet sich ein Pfarrer aus Oberhausen dazu, sein restliches Leben enthaltsam zu verbringen. Wie es sich anfühlt, „verheiratet mit Gott zu sein“ und wie er mit Zweifeln umgeht, verrät er im Gespräch. Zum Artikel.

Der katholische Pfarrer Vinzent Graw war mit Anfang 20 verliebt – und entschied sich dennoch für ein enthaltsames Leben im Zölibat. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Folge 2: Eine Paartherapeutin erzählt, mit welchen Problemen Paare zu ihr kommen

„Es erfordert Mut, eine Therapie zu machen“, meint eine Oberhausener Paartherapeutin und erzählt von den häufigsten Beziehungsproblemen. Auch Krebspatientinnen kommen mit ihren Angehörigen zu ihr, um Hilfe im Umgang mit der schweren Situation zu erhalten. Zum Artikel.

Seit 2014 gehört Paartherapeutin Ulrike Stifft zum ärztlichen Behandlungsteam des Brustzentrums Oberhausen/ Mülheim. Dabei unterstützt sie Krebspatientinnen beim Umgang mit der Krankheit und spricht zudem mit den Angehörigen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Folge 3: In einem Oberhausener Erotikshop gehen auch über 90-Jährige Kunden einkaufen

Die Inhaberin eines Erotikshops erzählt, welches Spielzeug sie in jedem dritten Oberhausener Haushalt vermutet und welche Verkaufsschlager in ihrem Laden zu finden sind. Zu ausgefallen gibt es bei ihr nicht, sie hilft auch bei den ungewöhnlichsten Kundenwünschen gerne weiter. Zum Artikel.

Seit 2019 leitet Olena Spieker die Orion-Filiale in der Havensteinstraße in Oberhausen. Preislich liegen manche Produkte bei mehreren Tausend Euro. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Folge 4: Weshalb eine Scheidungsanwältin ein Paar gleich zwei Mal scheiden lassen musste

Im Interview spricht eine Oberhausener Anwältin für Familienrecht über gescheiterte Beziehungen und die häufigsten Trennungsgründe. Sie glaubt dennoch an die große Liebe. Zum Artikel.

In ihrem Arbeitsalltag erlebt Susanne Marin Zimmermann auch kuriose Situationen – ein Ehepaar ließ sich im Laufe der Jahre gleich zwei Mal scheiden. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Folge 5: Ein Oberhausener erzählt von Dating-Herausforderungen im Rollstuhl

Seit seiner Geburt sitzt ein Oberhausener im Rollstuhl, unterkriegen lässt er sich davon allerdings nicht. Auch eine Dating-App für Menschen mit Behinderung hat er schon ausprobiert. Zum Artikel.

David Broll ist gerne in Oberhausen unterwegs und ein offener Mensch. Dennoch fällt es ihm schwer, sich komplett auf eine Person einzulassen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Folge 6: In einem Second-Hand-Brautmodengeschäft können Oberhausener Geld sparen

Am „emotionalsten Tag des Lebens“ soll alles stimmen – das merkt eine Oberhausener Brautmodenverkäuferin jeden Tag bei ihrer Arbeit. Sie berät ihre Kunden und verkauft Kleider zur Hälfte des Neupreises. Zum Artikel.

Seit September 2021 verkauft Jasmin Schaar in ihrem Oberhausener Laden sowohl Second-Hand-Kleider als auch Neuware. Die Preise liegen dabei zwischen 700 und 1500 Euro. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Folge 7: Liebesgeschichten mitten auf der Straße beim Stadtspaziergang der Theaterfaktorei

An jeder Ecke finden sich in Oberhausen Liebesgeschichten – so auch bei einem Theater-Spaziergang durch die Stadt, bei der junge Künstler der Theaterfaktorei Liebesszenen in das Treiben der Stadt einbauen. Zum Artikel.

Unter den Titel „Ruhrpott, mon amour! – ein Stadtspaziergang" führen Jugendliche der Theaterfaktorei Liebesszenen auf – bei einem Rundgang durch das Oberhausener Marienviertel. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Folge 8: Ein Paar lernt sich kennen, als beide bereits verheiratet sind und Kinder haben

Wie es sich anfühlt, in einer Ehe mit mehreren Kindern plötzlich die „Liebe des Lebens“ zu treffen, darüber spricht ein Oberhausener Paar. Zwischen Zweifeln, Schuldgefühlen und Sehnsucht. Zum Artikel.

Sie fanden erst über Umwege zueinander: Peter und Martina Pilgrimm waren beide bereits verheiratet, als sie sich zum ersten Mal trafen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Folge 9: In einem Oberhausener Blumenladen wird ein Ehemann beim Fremdgehen erwischt

Die Kundschaft in einem Oberhausener Blumenladen ist bunt gemischt – vom nervösen Teenager, der seiner ersten großen Liebe eine Blume schenken möchte, bis hin zum Ehemann, der seiner Affäre einen Blumenstrauß senden möchte – was gehörig daneben geht. Zum Artikel.

Rote Rosen sind in Lydia Niehüsers Laden „Blumen und Wohnen“ in Oberhausen-Königshardt nach wie vor der Dauerbrenner. Aktuell im Trend sind natürlich gesteckte Wiesensträuße. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Folge 10: Ein Oberhausener Paar liebt sich trotz 34 Jahren Altersunterschied

Kathrin Klimek ist genauso alt wie die Tochter ihres Lebensgefährten Uwe Meier – doch das hindert die Oberhausener nicht daran, eine glückliche Beziehung miteinander zu führen. Zum Artikel.

Kathrin Klimek ist 32 Jahre alt, ihr Partner Uwe Meier 66. Im Gespräch erzählen sie von ihrem Kennenlernen und den Reaktionen ihrer Freunde und Familie. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Folge 11: Ein Ehepaar verrät, weshalb es auch nach 65 Jahre Ehe noch glücklich verheiratet ist

Ein Oberhausener Paar feiert dieses Jahr „Eiserne Hochzeit“, also 65 Jahre Ehe. Dabei waren längst nicht alle Zeiten einfach – doch das Paar ist glücklich und hat noch viele gemeinsame Zukunftspläne. Zum Artikel.

Helga und Hans Günter Erben halten ihr Hochzeitsbild aus dem Jahr 1958 in den Händen. Sie sind folglich seit 65 Jahren verheiratet – und sie können sich ein Leben ohne einander nicht vorstellen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Folge 12: Eine Oberhausener Traurednerin hat schon so manche kuriose Hochzeiten erlebt

Harry Potter-Hochzeiten sind für Rebecca Feyerabend nichts Außergewöhnliches mehr. Im Gespräch gibt sie Tipps, was Paare vor ihrer Hochzeit beachten sollten und weshalb die Liebe nie aus den Augen verloren werden sollte. Zum Artikel.

Die Oberhausener Traurednerin Rebecca Feyerabend gestaltet ihre Reden ganz individuell – auch Disney-Zitate greift sie gerne auf. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

