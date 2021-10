Leben im Alter Seniorenkonferenz Oberhausen künftig in jährlichem Rhythmus

Oberhausen. Preiswertes Wohnen, mehr Polizeipräsenz, Lebensqualität im Stadtteil – die erste Seniorenkonferenz entfaltete eine beeindruckende Themenfülle.

Künftig wird es in Oberhausen jährlich eine Konferenz für Seniorinnen und Senioren geben, damit die ältere Generation auf diese Weise ihre Wünsche und Anliegen äußern kann. Das hat jetzt Nese Özcelik vom städtischen Bereich „Chancengleichheit/Leben im Alter“ angekündigt.

Was bewegt die Oberhausener Seniorinnen und Senioren in ihren jeweiligen Quartieren? Antworten auf diese Frage gab es nun bei der ersten Oberhausener Konferenz für Seniorinnen und Senioren. Insgesamt 60 ältere Menschen diskutierten in den sechs Quartiersbüros und sammelten mit dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Ercan Telli, Strategiedezernent Ralf Güldenzopf und der Leiterin des Bereichs Chancengleichheit, Britta Costecki, Ideen und Anregungen.

Dabei wurde klar, dass die Bedürfnisse je nach Quartier ziemlich verschieden sind. Während man sich in Oberhausen Mitte/Styrum preiswertere seniorengerechte Wohnungen wünscht, hätten die älteren Menschen in Sterkrade-Mitte in den Abendstunden gerne mehr Polizeipräsenz, aber auch ein größeres Angebot an Tagesausflügen.

Viele Vorschläge, viele Ideen

Weitere Ideen aus den anderen Quartieren lauten: besser erreichbare Arztpraxen, Ausbau von Sportangeboten, verbesserte Einkaufsmöglichkeiten, Spielenachmittage, die Einrichtung eines generationenübergreifenden Runden Tisches, mehr Kulturangebote zum Mitmachen.

„An der Vielfalt der Ideen erkennt man das große Interesse und Engagement der beteiligten Seniorinnen und Senioren und ihren wichtigen Blick auf ihr Quartier. Dies sind wichtige Impulse für unsere Arbeit“, so Britta Costecki, Leiterin Bereich Chancengleichheit. Aus allen Quartieren gab es bei der Konferenz auch Hinweise dazu, was gut läuft: „Das Zusammenleben im Quartier ist angenehm“, hieß es zum Beispiel in Alstaden/Lirich, und von den Osterfelder Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde festgehalten: „Gute Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden.“

Gut vernetzte Quartiersbüros

Die Koordinatoren der sechs Quartiersbüros greifen nun die gesammelten Ideen auf und verfolgen sie weiter. Dies wollen sie gemeinsam mit Vereinen, Einrichtungen und Organisationen tun, mit denen sie in ihrem jeweiligen Quartier gut vernetzt sind.

In einem dreiminütigen Film sind die Konferenz und ihre Ergebnisse festgehalten. Das Video finden Interessierte hier: https://obhsn.de/oberhausener-seniorenkonferenz.

