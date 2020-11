Senioren wünschen sich in Oberhausen mehr Treffpunkte

Oberhausen. Wie leben Senioren in Oberhausen? Die Stadtverwaltung hat in einer Studie die Lebenssituation und Wünsche von älteren Bürgern erfasst.

Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Fühle ich mich in meiner Umgebung wohl? Um diese Fragen und die Lebenslagen speziell von Senioren ging es bei einer Befragung, die von der Stadt Oberhausen durchgeführt wurde.

Da im Befragungszeitraum von März bis April 2020 persönliche Treffen vermieden werden sollten, griffen die sechs Koordinatorinnen und Koordinatoren der Quartiere aus Oberhausen verstärkt zum Telefon.

Ingolf Rascher, Andrea Auner, Thomas Heipcke und Ralf Güldenzopf stellen die Ergebnisse der Befragung von Senioren vor.

Zusammen mit Ralf Güldenzopf, Dezernent für Strategische Planung und Stadtentwicklung, und dem Forschungs- und Entwicklungsexperten Ingolf Rascher (AAL Akademie) wurde zu Beginn des Jahres ein mehrseitiger Fragenkatalog entwickelt.

Nach Beendigung des Erfassungszeitraums wurden insgesamt 259 Fragebögen ausgewertet. „Die Idee ist es, mehr über die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren herauszufinden“, sagt Güldenzopf.

Senioren in Oberhausen wünschen sich mehr günstige Räumlichkeiten

Über 90 Prozent der Befragten sind zufrieden mit ihrem Quartier und leben gerne dort. In Notlagen wissen die Senioren, dass sie auf die Hilfe ihrer Nachbarn zählen können, viele von ihnen kennen diese persönlich (76,8 Prozent).

Was einladende und preisgünstige Orte für Gespräche, Treffen mit Nachbarn oder Netzwerkaustausch anbelangt, so wünscht sich die Zielgruppe allerdings mehr Möglichkeiten im wohnungsnahen Umfeld (57,2 Prozent). „Der Bedarf an Räumen für nachbarschaftliche Treffen für wenig Geld wird als sehr wichtig empfunden. Ich finde es spannend, dass es sich hier genauso abbildet“, berichtet Andrea Auner, Quartierskoordinatorin Oberhausen-Ost, aus der Praxis. Die Situation der Senioren während der Corona-Pandemie wurde in der Studie nicht erfasst. „Den Leuten fehlen unglaublich die kleinen Kontakte im Alltag. Sie halten sich sehr tapfer an die Regeln und leiden sehr“, weiß Andrea Auner aus Gesprächen mit den Menschen.

Die (haus-)ärztliche Versorgung bewerteten insgesamt 52,9 Prozent mit „gut“. Rein subjektiv stellen 52,9 Prozent der älteren Befragten für sich fest, dass sie selbst bei gesundheitlichen Problemen gut in der eigenen Wohnung leben können. Informationen für sich und ihr Leben nehmen sie bei Arzt-Besuchen (48,3 Prozent) oder in Apotheken (55,2 Prozent) mit, aber auch die Quartiersbüros werden gezielt als Quelle aufgesucht (37,1 Prozent).

Ergebnisse sollen auf die Arbeit in den Quartieren übertragen werden

Die sechs Quartiersbüros können aus den Erhebungen nun Informationen für ihre weitere Arbeit ziehen. Auf eines der entstandenen „Aktionsfelder“ geht Thomas Heipcke, Koordinator des Quartiersbüros Sterkrade-Nord, bereits ein: „Durch unsere neue Awo-Begegnungsstätte schaffen wir es, Räumlichkeiten für Treffen zur Verfügung zu stellen. Auch möchten wir eigene sportliche Angebote schaffen“, so der Quartierskoordinator. Weitere Informationen über die Befragung und die Aktionsfelder gibt es über die jeweiligen Quartiersbüros.

