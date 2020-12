SEK-Einsatz: Randalierer bedroht in Oberhausen Polizisten

Oberhausen. Ein 44-jähriger Randalierer ist in Oberhausen mit einem Messer auf Polizisten losgegangen und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung.

Anwohner haben am frühen Sonntagmorgen, 6. Dezember, gegen 2.30 Uhr per Notruf einen Mann gemeldet, der in einem Haus auf der Bottroper Straße lautstark randalierte. Wie die Polizei berichtet, ging der 44-Jährige beim Eintreffen der ersten Streifenwagen mit einem Messer in der Hand auf die Polizeibeamten zu und verbarrikadierte sich anschließend in seiner Wohnung.

Dort randalierte er weiterhin lautstark und ließ sich nicht beruhigen. Die Polizisten sicherten das Umfeld und forderten ein Spezialeinsatzkommando zur Unterstützung an, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach wurde der 44-Jährige gegen 4.50 Uhr von dem SEK-Team überwältigt und festgenommen. Unter Polizeibewachung wurde er, nach einer Erstversorgung, durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bottroper Straße war während der Einsatzdauer für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Hintergründe der Tat, bei der nur der Randalierer verletzt wurde, werden jetzt von den Ermittlern der Oberhausener Kripo untersucht.

