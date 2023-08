Brauchtum Seit 130 Jahren in Lirich daheim: Schützenfest steht bevor

Oberhausen. Lirich steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Schützenfestes. An der Girondelle geben sich die Grünröcke ein Stelldichein.

Die Girondelle ist eine magische Schützenadresse in Oberhausen, denn dort ist der Schützenverein St.-Sebastianus SV 1893 Lirich zu Hause, der vor 130 Jahren in Lirich gegründet worden ist. An diesem Wochenende, 25. bis 27. August, ist dort Schützenfest angesagt.

Das Programm beginnt am Freitag, 25. August, um 18 Uhr mit dem Bürgervogelschießen. An diesem Schießen können alle Bürger ab 18 Jahren teilnehmen. Für die Pfänderschützen gibt es attraktive Preise.

Am Samstag, 26. August, beginnt um 11 Uhr das Vogelschießen der Schützen auf die Pfänder und die Königswürde. Dazu laden das Kaiserpaar Saskia I. Hüls und David I. Hüls sowie Kronprinzessin Zoe-Lucia Hüls und der Schülerprinz Sebastian Koch ein. Das Königsschießen wird von zahlreichen Ehrengästen aus Stadt, Politik, Verbänden und den Brudervereinen eröffnet.

Schützenfest in Lirich: Empfang der Brudervereine und ihrer Regenten

Nach dem Schießen um die Königswürde 2023/2024 steht um 16.30 Uhr der Empfang der Brudervereine mit ihren Kaiser- und Königspaaren im Blickpunkt. Ab 19 Uhr erfolgt der Empfang des neuen Königspaares, der neuen Kronprinzessin und Schülerprinzen 2023/2024 mit Krönung und Throntanz. Anschließend wird bei Musik der Liricher Abend gefeiert.

Am Sonntag startet um 11 Uhr das Bezirksvogelschießen des Bezirks 01 Linker Niederrhein. Es werden der neue Bezirkskönig bzw. die neue Bezirkskönigin und der neue Bezirksjugendprinz bzw. die Jugendprinzessin auf Bezirksebene ausgeschossen. Am Nachmittag schließt die Krönung das Programm ab.

