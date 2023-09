Seit 10 Jahren schützen Ranger diese Halde und ihre Kunst

Weihbischof Ludger Schepers überreichte hoch oben auf der Halde Haniel die Plaketten an die Rangerinnen und Ranger.

Oberhausen. Wer einmal hoch oben auf der Halde Haniel war, weiß um die Besonderheit dieses Ortes. Seit zehn Jahren kümmern sich Freiwillige um ihren Schutz.

Seit zehn Jahren gibt es Ehrenamtliche, die sich um den Schutz der Kunstwerke auf der Halde Haniel und die Pflege des dortigen Kreuzweges kümmern. Jetzt haben die ,,Yellow Rangers“ der Halde ihr 10-Jahre-Jubiläum an Ort und Stelle auf besondere Weise begehen können.

Die Rangerinnen und Ranger sorgen dafür, dass die Stationen und die Werke der Künstlerin Tisa von der Schulenburgs vor Schäden möglichst bewahrt werden. 20 Rangerinnen und Ranger haben jetzt von Weihbischof Ludger Schepers nach einer Messe am Haldenkreuz eine aus altem Kirchbank-Holz gefertigte Plakette erhalten. Die Ranger ermöglichen zudem beim jährlichen Karfreitagskreuzweg, dass Hunderte und Tausende zur Halde aufsteigen, beten und nachdenken können. Gäste aus ganz Deutschland genießen hier die Natur und Stille hoch über dem Ruhrgebiet an der Grenze von Oberhausen und Bottrop.

Ruhrbischof bedankt sich bei den Rangern

Weihbischof Schepers erinnerte in der Eucharistie an das fast 1700 Jahre alte Fest Kreuzerhöhung und die Bedeutung des Kreuzes. ,,Die Verehrung des Kreuzes ist immer verbunden mit dem solidarischen und anstrengenden Kampf um Neu-Aufstehen für eine heile Welt“, sagte der Weihbischof. Zugleich überbrachte Schepers den Rangern, die mit der Plakette ausgezeichnet wurden, den Dank von Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck. Er lobte den Einsatz der Freiwilligen, die Naturerlebnis und das Glaubenszeugnis vieler Menschen an diesem Ort erst möglich machen würden.

Hermann-Josef Schepers, KAB-Diözesanvorsitzender und selbst als Ranger aktiv, hatte vor zehn Jahren den Impuls für die Gründung der Ehrengarde ,,Yellow Rangers“ gegeben. Der Ranger-Schal erinnert mit der Kirchenfarbe Gelb an den Einsatz für einen lebendigen Glauben – im Dienst für den Kreuzweg und die Besucher der Halde Haniel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen