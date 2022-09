Sechs Tipps, um Schimmel in der Wohnung zu vermeiden

Oberhausen. Um Energie zu sparen, soll im Winter weniger geheizt werden. Die Oberhausener Verbraucherzentrale gibt Tipps, damit dabei kein Schimmel entsteht.

Kaum ein Thema wird derzeit so häufig diskutiert wie das Einsparen von Energie. Auch in Oberhausen versuchen tausende Haushalte, so viel Energie und damit einhergehende Kosten wie möglich zu sparen – beispielsweise, indem Räume im Winter weniger beheizt werden. Doch die Verbraucherzentrale Oberhausen warnt vor Schimmel, der sich bei niedrigeren Raumtemperaturen schneller bilden könnte.

Zum 1. September 2022 verordnete die Bundesregierung unterschiedliche Maßnahmen, mit denen zukünftig Heizenergie eingespart werden kann. Dafür sollen Bürgerinnen und Bürger unter anderem die Temperaturen in Wohnräumen absenken. Doch die Temperatur sollte nicht einfach beliebig weit reduziert werden, mahnt die Verbraucherzentrale NRW. Dies könne zu Schimmelbildung in kritischen Bereichen wie Außenwänden, Außenecken, Fensterlaibungen oder hinter Möbeln führen. Angelika Wösthoff von der Beratungsstelle Oberhausen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mieterinnen und Mieter auch weiterhin in der Pflicht sind, durch Heizen und Lüften Schimmel zu vermeiden und die Bausubstanz vor Schäden zu bewahren.

Doch was kann jeder Einzelne dafür tun, um Schimmelbildung zu vermeiden? Die Verbraucherzentrale hat unter dem Dach des „Netzwerks Schimmelpilzberatung Deutschland“ hierzu sechs Tipps für den Alltag zusammengestellt:

Wohnung gleichmäßig heizen : Oberhausener sollten die gesamte Wohnung gleichmäßig beheizen, nicht nur einzelne Räume. So ist es sinnvoller, in allen Räumen eine Temperatur von 19 Grad Celsius einzustellen, als einzelne Räume auf 21 Grad Celsius und andere gar nicht zu heizen.

: Oberhausener sollten die gesamte Wohnung gleichmäßig beheizen, nicht nur einzelne Räume. So ist es sinnvoller, in allen Räumen eine Temperatur von 19 Grad Celsius einzustellen, als einzelne Räume auf 21 Grad Celsius und andere gar nicht zu heizen. Regelmäßiges Stoßlüften : Alle Fenster und Innentüren sollten mehrmals am Tag weit geöffnet werden, so dass die verbrauchte, feuchte Raumluft schnell nach draußen abziehen kann. Besonders hilfreich ist nach Angaben der Verbraucherzentrale das so genannte „Querlüften“, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden.

: Alle Fenster und Innentüren sollten mehrmals am Tag weit geöffnet werden, so dass die verbrauchte, feuchte Raumluft schnell nach draußen abziehen kann. Besonders hilfreich ist nach Angaben der Verbraucherzentrale das so genannte „Querlüften“, bei dem gegenüberliegende Fenster geöffnet werden. Außenwände freihalten : Hier ist eine gute Belüftung besonders wichtig. Falls Möbel nicht anders gestellt werden können, wird ein großer Abstand zur Wand von möglichst zehn Zentimetern empfohlen. Auch kleine Gegenstände in Raumecken oder Vorhänge vor den Außenwänden können zu Schimmelpilzbefall führen.

: Hier ist eine gute Belüftung besonders wichtig. Falls Möbel nicht anders gestellt werden können, wird ein großer Abstand zur Wand von möglichst zehn Zentimetern empfohlen. Auch kleine Gegenstände in Raumecken oder Vorhänge vor den Außenwänden können zu Schimmelpilzbefall führen. Wäsche klug trocken : Wenn möglich, sollte nasse Wäsche nicht in der Wohnung, sondern in Trockenräumen/-kellern oder draußen auf dem Balkon getrocknet werden – auch wenn dies manchmal länger dauert. Kann die Wäsche nur in der Wohnung aufgehängt werden, sollte sie besser im Wohnzimmer als im Schlafzimmer oder Bad trocknen.

: Wenn möglich, sollte nasse Wäsche nicht in der Wohnung, sondern in Trockenräumen/-kellern oder draußen auf dem Balkon getrocknet werden – auch wenn dies manchmal länger dauert. Kann die Wäsche nur in der Wohnung aufgehängt werden, sollte sie besser im Wohnzimmer als im Schlafzimmer oder Bad trocknen. Zudem sollte das B adezimmer trocken gehalten werden , indem Spritzwasser nach dem Duschen mit einem Abzieher sofort entfernt wird.

, indem Spritzwasser nach dem Duschen mit einem Abzieher sofort entfernt wird. Was ebenfalls Schimmelbefall vorbeugen kann, ist eine regelmäßige Überprüfung der Luftfeuchtigkeit, beispielsweise mit einem Thermohygrometer.

Ausführlichere Informationen und Tipps erhalten Interessenten in einem YouTube-Video der Verbraucherzentrale. Zum Video.

