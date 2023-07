Sechs Tipps, um falsche Reiseangebote zu erkennen

Oberhausen. Urlaubsschnäppchen sind verlockend. Doch manchmal verbergen sich dahinter Betrüger. Eine Expertin gibt Tipps, wie man Fake-Angebote enttarnt.

Wer günstig Urlaub machen will, findet im Internet eine Vielzahl an Angeboten. Doch zwischen offiziellen Fluggesellschaften und echten Unterkünften tummeln sich auch unseriöse Anbieter, die versuchen, Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen, weiß Angelika Wösthoff, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Oberhausen. Gerade besonders günstige Preise, sollten aufhorchen lassen. Sechs Tipps, wie man Fake-Angebote enttarnt.

1. Vorsicht bei Angeboten in sozialen Netzwerken

Bei Angeboten und Tipps in sozialen Netzwerken rät die Verbraucherschützerin zu gesundem Misstrauen. „Zwar schalten auch namhafte Unternehmen hier Werbung“, so Wösthoff, „die Buchung von Reisen über solche Dienste ist jedoch ungewöhnlich“. Sie empfiehlt, nicht über die bei sozialen Netzwerken angebotenen Links zu gehen, sondern die Reiseanbieterseiten direkt zu besuchen.

2. Gibt es ein Impressum?

Anbieter von Urlaubsreisen, die man nicht kennt, sollten Reisefreudige gut prüfen. Einen wichtigen Hinweis darauf, wie vertrauenswürdig die Seite ist, gibt das Impressum. Fehlt dieses komplett oder ist es unvollständig, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher auf das Urlaubsschnäppchen lieber verzichten, rät Wösthoff. „Ohne Impressum haben Sie keine Möglichkeit, später Ansprüche zu stellen.“ Wenn ein Impressum vorhanden ist, kann der vermeintliche Geschäftssitz über Suchmaschinen und Satellitenansichten gefunden werden. „Oft lässt sich hier schon erkennen, ob an dieser Adresse überhaupt eine Firma tätig sein kann“, weiß die Expertin.

>>>Auch interessant:Oberhausener Urlaubs-Abzocke: Jetzt spricht eine Betroffene

Angelika Wösthoff ist Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

3. Wie haben andere den Anbieter bewertet?

Es lohnt sich, im Internet gezielt nach Bewertungen des anbietenden Portals zu suchen. Dabei sollten Urlaubsfans aber berücksichtigen, dass positive Bewertungen leicht gefälscht werden können. Aussagekräftiger sind die negativen Rezensionen sowie Warnhinweise von Betroffenen.

4. Infos einholen zu unbekannten Namen von Fluggesellschaften

Bei der Namensgebung für falsche Fluggesellschaften orientieren sich Betrüger oft an tatsächlich existierenden Namen und Marken. Auf der Seite des Luftfahrtbundesamtes können sich Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informieren, welche deutschen und ausländischen Flugunternehmen wirklich genehmigt sind.

5. Sind die Bilder realistisch?

Mithilfe von Online-Suchmaschinen können Urlaubswillige den Standort einer angebotenen Unterkunft überprüfen, gibt die Expertin einen weiteren Tipp. Liegt das Hotel tatsächlich am Strand? Gibt es wirklich einen Pool (das können Satellitenaufnahmen zeigen)? Und auch bei Privatunterkünften, die auf bekannten Buchungsplattformen angeboten werden, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher aufmerksam schauen: Ergeben die professionellen Fotos der Unterkunft ein stimmiges Bild?

6. Gütesiegel überprüfen

Tauchen auf der Buchungsseite Gütesiegel auf, heißt das nicht automatisch, dass der Anbieter auch tatsächlich zertifiziert ist. Ein Klick auf das Siegel sollte Internetnutzende auf die Seite des jeweiligen Ausstellers leiten, erklärt Angelika Wösthoff. Dort kann man herausfinden, ob das Siegel wirklich an den Urlaubsanbieter vergeben worden und wie lange es noch gültig ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen