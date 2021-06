Sealife Oberhausen: Haie ziehen vom Kanal an die Donau

Oberhausen. Im Sealife Aquarium Oberhausen gibt es nach eigenen Angaben Deutschlands größte Haiaufzucht-Station. Nun sind drei junge Haie nach Wien gezogen.

Diese Nachricht erstaunt immer wieder: Die größte Aufzuchtstation für Haie befindet sich mitten im Ruhrgebiet - in Oberhausen. So schreibt es zumindest die Aquarienkette Sealife immer wieder in ihren Pressemitteilungen. Und aus der Salzwasser-Kinderstube am Rhein-Herne-Kanal sind nun wieder drei Jungtiere ausgezogen, um Pubertät und Erwachsenenleben andernorts zu verbringen.

Für drei junge Schwarzspitzen-Riffhaie ging es per Tiertransport nach Wien. Im Haus des Meeres in der österreichischen Hauptstadt sollen sie nun weiter wachsen – und sich nach Möglichkeit vermehren. „Die drei Jungtiere, die ausgewachsen bis zu zwei Meter lang werden, haben sich im Aufzuchtbecken gut entwickelt und ziehen daher in ihr neues, langfristiges Zuhause, erklärt Kurator Timo Haußecker.

Reise nach Wien dauerte rund zehn Stunden

Bei den Tieren handelt es sich um zwei weibliche und einen männlichen Hai. Zwei der Tiere sind gebürtige Oberhausener, der dritte kleine Hai wurde im Sealife-Aquarium am Timmendorfer Strand geboren. Schwarzspitzen-Riffhaie gehören zu den Haien, die ihre Jungen lebend gebären, also keine Eier legen.

Um sie auf die rund zehnstündige Reise in ihre neue Heimat vorzubereiten, wurde jeder der drei kleinen Haie einzeln aus dem Aufzuchtbecken gehoben, vermessen und gewogen und anschließend in das Becken des Transporters gelassen. Inzwischen sind die Kleinen in Wien angekommen und haben nach Sealife-Angaben den Transport gut überstanden. Die drei jungen Haie können nun in dem 300.000 Liter großen Haibecken im Haus des Meeres weiter heranwachsen und groß werden.

Seit 2015 besteht die Haiaufzucht nun schon im Sealife Oberhausen. In einem speziellen Becken ist das Wasser besonders niedrig und die Lichtverhältnisse und Mitbewohner sind genau an die jungen Haie angepasst. Neben den verbliebenden jungen Schwarzspitzen-Riffhaien können in der Aufzucht auch die Nachzuchten der Blaupunktrochen sowie eine bunte Vielfalt an tropischen Fischen bestaunt werden.

