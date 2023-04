Sea Life Oberhausen sucht Kinder, die Schildkröten vermessen

Oberhausen. Wer die Unterwasserwelt liebt und acht bis zwölf Jahre jung ist, hat hier die Chance, sich als Tierforscher zu beweisen. Bewerber sind gefragt.

Das Sea Life Oberhausen ruft in diesem Jahr zu einer ganz besonderen Aktion auf. Gleich 15 Kinder von acht bis zwölf Jahren bekommen die Chance, zu jungen Tierforschern zu werden.

Die Nachwuchs-Forscher sollen dem Team zur Seite stehen bei Aufgaben wie dem Vermessen und Wiegen der Europäischen Sumpfschildkröten, dem Zubereiten von Futter für die Aquarienbewohner oder dem Beobachten der Schwarzspitzen-Riffhaie.

Auch Aktionstage zum Thema Umweltschutz sind geplant. So stehen unter anderem der internationale „Beach Clean“-Tag, bei dem die Ufer von lokalen Gewässern gereinigt werden, sowie das Bauen von Bienenhäusern auf dem Programm. Angeleitet wird das neue Tierforscher-Team von Aquaristin Tina, wie das Sea Life in seiner Ankündigung schreibt: „Ich freue mich jetzt schon, mein neues Team in die bunte Unterwasserwelt mitzunehmen und mit den Kindern zusammen Spannendes und Interessantes zu unseren Tieren und zum Thema Umweltschutz zu lernen und umzusetzen.“

Patenschaft für eine Europäische Sumpfschildkröte

Gleich sieben Aktionstage erwarten die ausgewählten jungen Tierforscher in diesem Jahr. Zudem erhält jedes Kind eine Patenschaft für eine der Europäischen Sumpfschildkröten, sowie eine Jahreskarte für sich und eine Begleitperson. Um die Chance auf einen Platz im Tierforscherteam zu bekommen, müssen interessierte Nachwuchs-Aquaristen eine spannende Bewerbung gestalten, die sich rund um das Thema Unterwasserwelt dreht. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt: Es darf gemalt, gebastelt, gedichtet oder gefilmt werden.

Die Gewinner werden persönlich von Aquaristin Tina zum ersten Aktionstag eingeladen. Alle Informationen im Detail gibt es zum Nachlesen auf der Website des Sea Life Oberhausen: visitsealife.com/oberhausen. Bewerbungen bitte an: tina.mueller-geipel@sealife.de oder an Sea Life Oberhausen, Zum Aquarium 1, 46047 Oberhausen. Einsendeschluss ist der 9. Mai 2023.

