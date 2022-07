Erfrischung für heiße Tage bietet in Oberhausen das Freibad im Revierpark Vonderort. Doch auch an anderen Orten in der Oberhausener Umgebung können Besucher sich im kalten Wasser abkühlen.

Freizeit Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder

Oberhausen. Schließungen und Renovierungen sorgen bei Oberhausener Badegästen für Enttäuschung und Ärger. Diese Bäder gibt es in Oberhausen und Umgebung.

Zum Wochenende wird es heiß: Für Oberhausen und Umgebung sind Temperaturen bis zu 36 Grad angekündigt, doch wo kann man sich in der Stadt erfrischen? Während es im Stadtgebiet selbst zwei Freibäder gibt, die sowohl kleine, als auch große Besucher locken, bietet die Oberhausener Umgebung noch mehr Möglichkeiten zur Abkühlung.

Und um auch am nächsten Regentag nicht gelangweilt auf dem Sofa ausharren zu müssen, zeigen wir in unserer Fotostrecke zudem gleich noch die Hallenbäder Oberhausens – inklusive des derzeit leider geschlossenen Hallenbades in Sterkrade.

Diese Bäder gibt es derzeit im Oberhausener Stadtgebiet (alle Angaben beziehen sich auf die Übersichtsseite der Stadt Oberhausen):

Revierpark Vonderort

Hier lohnt es sich, früh da zu sein: Lange Schlangen an den Kassen sind während der heißen Tage im Freibad Vonderort in Oberhausen keine Seltenheit. Ein Wellenbad sorgt für besondere Abwechslung und Spaß an Sommertagen. Daneben stehen eine Rutsche, zwei Kinderbecken und eine Liegewiese zur Verfügung. Für kältere Tage gibt es im Innenbereich des Solbads Vonderort zudem eine 3000 Quadratmeter große Saunalandschaft mit einer separaten Damen- und Herrensauna sowie einem Gemeinschaftsbereich.

Erwachsene zahlen für den Besuch des Freibads 6,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro und Kinder unter einem Meter einen Euro Eintritt. Während der Sommerferien ist das Bad von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, außerhalb der Ferien von 12 Uhr bis 19 Uhr.

Das Solbad im Revierpark ist seit 2019 geschlossen. Das Becken weist große Schäden auf – und kann auch nicht repariert werden. Pläne für Abriss und Neubau werden erarbeitet, entschieden ist bislang noch nichts.

Aquapark Oberhausen

Auf rund 25.000 Quadratmetern können sich Schwimmerinnen und Schwimmer im Aquapark am Centro Oberhausen in einem Sportbecken, einem Freizeitbecken, einem Fit & Fun-Pool, einem Außenschwimmbecken, einem Kinderbecken und einem Wellnessbereich vergnügen. Während derzeit besonders das Freibad Besucher anlockt, wartet ein weiteres Highlight im Innenbereich: Die 120 Meter umfassende, längste X-Tube-Rutsche Europas und die Black Hole Rutsche.

Für eine Tageskarte zahlen Besucher hier elf Euro (Kinder zahlen acht Euro). Am Wochenende erhöhen sich die Preise nochmals um einen Euro. Geöffnet ist das Freibad des Aquaparks täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Hallenbad Oberhausen

Das Hallenbad der Stadt Oberhausen besteht aus einem Schwimmerbecken, einem Lehrschwimmbecken, einem Eltern-Kind-Becken und einem Springerbecken mit 3- und 1-Meter-Brett. Einen Außenbereich gibt es allerdings nicht. Neben einer Vielzahl von Schwimmwettkämpfen finden hier zahlreiche Kurse wie kostenlose Wassergymnastik statt.

Preislich zahlen Erwachsene 4 Euro Eintritt, Jugendliche 2,50 Euro und Kinder bis sechs Jahre erhalten freien Eintritt. Montags, mittwochs und freitags hat das Bad von 6:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, dienstags von 6:30 Uhr bis 16:30 Uhr, donnerstags von 6:30 Uhr bis 23 Uhr und samstags und sonntags von 8 Uhr bis 15 Uhr.

Hallenbad Sterkrade

Leider derzeit geschlossen ist das Freizeitbad in Sterkrade. Es wurden gravierende Mängel am Becken entdeckt, derzeit ist unklar, ob und wann das Hallenbad wieder öffnet.

Naturbad Mülheim

Mit „Badespaß ganz ohne Chemie“ lockt das Naturbad in Styrum, unweit der Oberhausener Stadtgrenze. Mit dem Auto ist das Freibad schon in zehn Minuten ab dem Oberhausener Hauptbahnhof zu erreichen, öffentlich dauert es ca. 15 Minuten. Die Becken sind hier grünlich gefärbt, das tut dem Badespaß allerdings keinen Abbruch. Zur Verfügung stehen drei Schwimmbecken, eine über 60 Meter lange Wasserrutsche, Sprungtürme bis zehn Meter Höhe sowie ein eigenes Nichtschwimmer-Becken. Außerhalb des Wassers gibt es ebenfalls Sportangebote: eine Kletterwand, einen Fußballbereich, eine Skimboard Anlage und ein Beachvolleyballfeld.

Die Preise liegen bei vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder und ermäßigte Personen. In der Hauptsaison vom 27. Juni bis 09. August hat das Freibad dienstags bis donnerstags von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, freitags von 12 Uhr bis 20 Uhr, samstags von 10 Uhr bis 20 Uhr und sonn- und feiertags von 10 Uhr bis 19 Uhr.

Schwimmzentrum Essen-Kettwig

Ebenfalls gut von Oberhausen aus zu erreichen ist das Schwimmzentrum in Essen-Kettwig. Hier gibt es sowohl ein Hallenbad, als auch ein Freibad, ab dem Oberhausener Hauptbahnhof sollte man rund 15 Minuten mit dem Auto rechnen und rund 25 mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Besucher erwartet ein Sportbecken, ein Nichtschwimmer-Becken, ein Kinderbecken, ein Sprungbecken mit einem 1-Meter- und 3-Meter-Sprungturm und eine Liegefläche. Innen gibt es zudem ein Mehrzweckbecken, eine 1-Meter- und 3-Meter-Sprunganlage und ein Kinderbecken.

Erwachsene zahlen hier 4 Euro Eintritt, ermäßigte Personen 2,50 Euro. Die Öffnungszeiten sind während der Sommerferien wie folgt: montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 10 Uhr und von 14 Uhr bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Für eine Abkühlung an heißen Sommertagen sorgt in Oberhausen das Freibad im Revierpark Vonderort. Der Blick von der Rutsche aufs Schwimmbecken verspricht Plantschspaß. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder So ruhig wie hier ist das Wasser im Freibad Vonderort nicht immer: Für einen besonderen Spaß-Schub sorgt das Wellenbad. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Die Kinderspielfläche im Oberhausener Freibad Vonderort wird durch Sonnensegel vor der prallen Mittagshitze geschützt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Die Liegewiese im Freibad Vonderort in Oberhausen ist durch die heißen Temperaturen ganz schön ausgedörrt - ein wenig Schatten spenden die umgebenden Bäume. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder So leer erlebt man das Freibad im Revierpark Vonderort in Oberhausen nur selten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Besonders an warmen Sommertagen kommt es am Eingang des Freibads Vonderort in Oberhausen häufig zu langen Schlangen. Früh da sein lohnt sich! Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Das Gelände des Wellness-Centers im Oberhausener Revierpark Vonderort von oben. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Auch im Oberhausener Aquapark gibt es einen großen Außenbereich, an dem sich Besucher an heißen Sommertagen direkt in der Nähe des Centros erfrischen können. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Leergefegt: So sieht das 25-Meter-Außenbecken des Freizeitbads Aquapark in Oberhausen aus, wenn gerade keine Besucher im Becken plantschen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Der Sprungturm im Innenbereich des Aquaparks in Oberhausen wurde in Zechenoptik gestaltet. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Im gesamten Innenbereich des Aquaparks am Centro finden Besucher Elemente, die an die Zechenvergangenheit der Stadt erinnern. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Das Luftbild vom Aquapark am Centro Oberhausen zeigt Besucher, die in der Sonne liegen und das Freibad mit Außenbecken. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Wer neben dem üblichen Bahnenschwimmen etwas Action erleben möchte, kann die 2019 eröffnete Knappenrutsche im Aquapark in Oberhausen herunterrutschen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Auch Spiele der WSG Oberhausen (Wasserball-Oberliga) finden im Aquapark beim Centro Oberhausen regelmäßig statt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Neben den klassischen Freibädern erfrischen sich Oberhausener gerne im Rhein-Herne-Kanal. Ein Sprung ins kalte Wasser am Schiffsanleger ist bei überfüllten Freibädern eine gute Alternative zum Sprungturm. Aber vorsicht: Nicht überall ist das Baden im Rhein-Herne-Kanal erlaubt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE FotoServices

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Das Naturfreibad in Mülheim liegt zwar nicht mehr innerhalb der Oberhausener Stadtgrenze, ist mit dem Auto allerdings schon in zehn und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 15 Minuten zu erreichen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Im Mülheimer Naturbad Styrum lädt ein großer Sprungturm Badegäste ein, ins kalte Wasser zu springen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Saltos ins kalte Wasser des Naturbads in Styrum können die Badegäste vom Sprungturm aus machen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Im Mülheimer Naturbad gibt es neben den Sprungtürmen auch eine Wasserrutsche. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Das Naturbad Styrum lockt nicht mit der gewohnten türkisblauen Freibad-Farbe, sondern mit Naturbädern in dunklem Grün. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Ebenfalls außerhalb der Stadtgrenze, aber von Oberhausen aus gut mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist das Schwimmzentrum Kettwig in Essen. Im Außenbecken sind Ballspiele erlaubt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder In Essen-Kettwig genießen auch Oberhausener Besucher eine Abkühlung im Schwimmerbecken und ziehen ihre Bahnen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Zurück nach Oberhausen: Im Alt-Oberhausener Hallenbad kann man an kalten oder regnerischen Tagen nicht nur eine entspannte Runde ziehen, hier finden auch die Stadtmeisterschaften im Schwimmen statt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Im Hallenbad an der Lothringer Straße versammeln sich regelmäßig Frühschwimmer, um erfrischt in den neuen Tag zu starten. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Um das Becken im Oberhausener Hallenbad zu reinigen, wird regelmäßig das Wasser abgelassen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Beliebt war immer auch das Sterkrader Hallenbad. Aufgrund von kürzlich entdeckten Schäden im Schwimmbad ist das Bad allerdings derzeit geschlossen. Ob und wann es wieder öffnen wird, ist derzeit noch völlig unklar. Foto: Gerd Wallhorn / Funke Fotoservices / Gerd Wallhorn

Schwimmspaß in Bildern: Oberhausener Frei- und Hallenbäder Erst 2018 wurde das Hallenbad in Sterkrade renoviert - jetzt wurden deutliche Schäden am Becken entdeckt, eine Reparatur wird teuer. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke Foto Services GmbH

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen