Erlebnisbad Schwimmen an Neujahr? Das ist in Oberhausen möglich

Oberhausen Der Tag nach den Silvester-Partys ist traditionell ein Feiertag. Der Aquapark am Centro Oberhausen öffnet trotzdem.

Der Aquapark Oberhausen blickt auf ein rekordverdächtiges Jahr zurück. Das Erlebnisbad am Centro Oberhausen zählt schon jetzt über 450.000 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr. Damit blickt das Schwimmbad mit seinem markanten Förderturm unter der Glaskuppel auf eines seiner erfolgreichsten Geschäftsjahre in seiner 14-jährigen Geschichte zurück.

2023 war für den Aquapark ein ereignisreiches Jahr: In den Sommerferien wendete er erstmals das in der Pandemie genutzte Online-Ticketing-System an. Eintrittskarten konnten nur noch übers Internet bestellt werden, auf die Art wollte der Aquapark den Zustrom besser steuern und für mehr Sicherheit und Ruhe sorgen. Das System wurde gut angenommen und führte dazu, dass Ordnungsverstöße reduziert wurden, sagt Badleiter Jens Vatheuer. Zudem veranstaltete der Aquapark in diesem Jahr das erste Nachtschwimmen.

Aquapark Oberhausen öffnet an Neujahr um 13 Uhr

Im nächsten Jahr soll das 15-jährige Bestehen ordentlich gefeiert werden. Dafür sind laut Aquapark zahlreiche Projekte geplant. Das neue Jahr beginnt für das Schwimmbad aber nicht erst am 2. Januar: Wer Lust hat, sich nach den Silvester-Partys sportlich zu betätigen, kann das am 1. Januar machen. Der Aquapark öffnet wie schon am zweiten Weihnachtstag an Neujahr um 13 Uhr.

Für weitere Informationen zu den Öffnungszeiten oder allgemeine Anfragen steht das Team des Aquapark zur Verfügung unter 0208 6253590 oder per E-Mail: info@aquapark-oberhausen.com. Mehr Infos gibt es auch auf der Website: www.aquapark-oberhausen.com.

