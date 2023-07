Schwerer Unfall auf der A 2: Auto landet auf dem Dach

Oberhausen. Die Feuerwehr hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Nach Zimmerbrand-Alarmen erwartete die Kräfte eine Spezialaufgabe auf der Autobahn.

Die Oberhausener Feuerwehr schreibt in einer Mitteilung über ihre größten Einsätze am vergangenen Wochenende. Am späten Samstagabend (22.7.) wurde der Löschzug der Feuerwache 1 gegen 22 Uhr zu einem vermuteten Zimmerbrand auf der Skagerrakstraße in Buschhausen entsandt. Noch während die Einsatzkräfte sich vor Ort ein Bild von der Sachlage machten, wurde ein weiterer Notfall gemeldet: ein Küchenbrand an der Luisenstraße in Lirich. Dorthin machte sich der Löschzug der Feuerwache 2 auf.

Brand in Oberhausen: verängstigte Katzen in verrauchter Wohnung

Glücklicherweise entpuppte sich der Zimmerbrand an der Skagerrakstraße als Fehlalarm. Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses hatten die Warntöne von piepsenden Rauchmeldern den Alarm ausgelöst. Der Küchenbrand an der Luisenstraße konnte allerdings bestätigt werden. Auf dem Herd abgestellte Küchenutensilien hatten sich entzündet und die Wohnung verraucht. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, da es noch in der Entstehungsphase war. Im Nachgang wurden die Räume entraucht. Zum Glück befanden sich die Bewohner nicht in der Wohnung. Nur zwei verängstigte Katzen wurden gefunden, glücklicherweise unverletzt.

Unfall in Oberhausen: Auto kam auf dem Dach zum Liegen

In der Nacht zum Sonntag (23.7.) folgte gegen 3.40 Uhr ein weiterer Einsatz. Dieses Mal wurden die Einheiten der Feuerwache 2 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 2 alarmiert. Im Zubringer des Autobahnkreuzes Oberhausen hatte sich ein Pkw überschlagen und war auf dem Autodach zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, streute Ölbindemittel aus, klemmte die Autobatterie ab und half abschließend beim Umdrehen des Pkw zurück auf die Reifen. Die Polizei sperrte für die Dauer der Einsatzmaßnahmen die betroffene Ausfahrt.

Die Polizei ermittelt zu den Ursachen in beiden Fällen.

