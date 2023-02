Einsatzkräfte eilten am späten Samstagabend zur Turbinenhalle in Oberhausen.

Streit Schwer Verletzter in Turbinenhalle: Mordkommission ermittelt

Oberhausen. Bei einem Streit in der Eventlocation Turbinenhalle in Oberhausen wurde am Samstag eine Person schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach einem Streit in der großen Veranstaltungshalle Turbinenhalle am späten Samstagabend in Oberhausen wurde eine Person schwer verletzt. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Das bestätigte eine Sprecherin der Essener Polizei am Sonntagmorgen. Nähere Angaben kann sie zunächst nicht machen. Auch erste Meldungen, wonach es sich bei der Auseinandersetzung um eine Messerstecherei handelt, kann sie zunächst nicht bestätigen. Nähere Informationen gibt es möglicherweise am Mittag.

Mehrere Einsatzwagen der Polizei und des Rettungsdienstes waren am Samstag zur Turbinenhalle geeilt. Die Konzerthalle liegt im Gewerbegebiet Lipperfeld, in der Nähe zum Centro Oberhausen.

