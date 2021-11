Schulanmeldungen Schulwechsel in Oberhausen: Hier erhalten Eltern alle Infos

Oberhausen. Vor den Schulanmeldungen laden die weiterführenden Schulen in Oberhausen zu Infoabenden und zu Tagen der offenen Tür ein. Eine Übersicht.

Auf welche Schule soll mein Kind nach der Grundschule gehen? Um sich einen persönlichen Eindruck von der Schule zu machen, um vor Ort Fragen zu stellen und Informationen zu Schulanmeldungen zu erhalten, nutzen Eltern von Viertklässlern Jahr für Jahr auch das Angebot der Tage der offenen Tür. Auch in diesem Jahr laden die weiterführenden Schulen in Oberhausen ein. Eine Übersicht.

Gesamtschulen

Fasia-Jansen-Gesamtschule: Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 10 bis 13 Uhr. Infoabend am Mittwoch, 1. Dezember, 19 Uhr, in der Mensa der Dependance Schönefeld, Schönefeld 47.

Gesamtschule Osterfeld: Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 10 bis 13 Uhr. Infonachmittag am selben Tag, 12 bis 13 Uhr, an der Heinestraße 22.

Gesamtschule Weierheide: Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 11 bis 15 Uhr. Infoabend am Donnerstag, 25. November, 19 Uhr, an der Egelsfurthstraße 66. Eine Anmeldung ist erforderlich auf www.ge-weierheide.de.

Heinrich-Böll-Gesamtschule: Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 10 bis 13 Uhr. Infoabend am Dienstag, 7. Dezember, 18 Uhr, an der Schmachtendorfer Straße 165.

Gymnasien

Bertha-von-Suttner-Gymnasium: Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 9 bis 13 Uhr. Infoabend am Dienstag, 30. November, 19 Uhr, an der Bismarckstraße 53. Nähere Informationen auf www.bertha-ob.de.

Elsa-Brändström-Gymnasium: Zwei Infoabende: am Montag, 22. November, und am Donnerstag, 20. Januar 2022, jeweils um 19 Uhr an der Christian-Steger-Straße 11. Weitere Informationen zu Schnupperstunden und Entdeckertagen auf www.elsa-oberhausen.de oder unter 0208-85 78 90.

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 9 bis 13 Uhr, Grundschul-Lehrersprechtag am Dienstag, 7. Dezember, 14 Uhr an der Wilhelmstraße 77. Weitere Infos auf www.fvs-gymnasium.de.

Heinrich-Heine-Gymnasium: Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, 9 bis 13 Uhr. Infoabende am Dienstag, 23. November, 18 bis 20 Uhr, und am Dienstag, 18. Januar 2022, 18 bis 19 Uhr, an der Lohstraße 29.

Sophie-Scholl-Gymnasium: Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 9.30 bis 12.30 Uhr. Infoabend am Mittwoch, 19. Januar 2022, 18.30 bis 21 Uhr, an der Tirpitzstraße 41.

Realschulen

Anne-Frank-Realschule: Infotag am Samstag, 4. Dezember, 9 bis 12 Uhr, an der Goebenstraße 140.

Friedrich-Ebert-Realschule: Infoabend am Dienstag, 16. November, 19 bis 20 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, 9 bis 13 Uhr, an der Potsdamer Straße 2.

Theodor-Heuss-Realschule: Infoabend am Donnerstag, 18. November, 19 bis 20 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 20. November, 9.30 bis 12.30 Uhr, an der Tackenbergstraße 139. Anmeldung erforderlich auf thr-ob.de.

Bei allen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel, ein entsprechender Nachweis muss vorgelegt werden, innerhalb der Schulgebäude gilt außerdem Maskenpflicht.

