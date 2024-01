Schulleiter: Diese Vorzüge hat der Abschluss am Berufskolleg

Oberhausen Am Samstag beginnen die Anmeldetage an den drei Oberhausener Berufskollegs. Warum sich ein Abschluss an den weiterführenden Schulen lohnt.

Tausende Schulabgänger stehen in Oberhausen in diesem Jahr wieder vor der Frage: Und jetzt? Eine Ausbildung? Ein Studium? Oder brauche ich noch etwas mehr Zeit und Orientierung? Eine Möglichkeit ist: Einen höheren Abschluss oder eine Qualifikation an einem der drei Oberhausener Berufskollegs erwerben. Am Samstag, 27. Januar 2024, beginnt die Anmeldephase. Welche Vorteile der Besuch eines Berufskollegs hat und wie die Anmeldung konkret abläuft, erklären wir in diesem Artikel.

Berufskolleg Oberhausen: Darum lohnt sich der Besuch

Das Oberhausener Käthe-Kollwitz-Berufskolleg mit seinem markanten Neubau legt den Schwerpunkt auf Gesundheit. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Warum lohnt sich der Besuch eines Berufskollegs? Das haben wir zwei Schulleiter gefragt. Peter Högerle vom Käthe-Kolwitz-Berufskolleg, antwortet: „Viele Schülerinnen und Schüler berichten immer wieder, dass die Verknüpfung von beruflichem und allgemeinem Wissen das Lernen am Berufskolleg interessant und lohnenswert macht.“

Das Berufskolleg biete eine tiefe Verzahnung von beruflicher Theorie und Praxis in Verbindung mit der Möglichkeit, einen allgemeinbildenden Schulabschluss zu erwerben. „Dies ist besonders für Lernende lohnenswert und interessant, die sich entweder noch nicht für eine bestimmte Ausbildung entschieden haben, keinen Ausbildungsplatz im Wunschberuf erhalten haben oder einfach noch Entwicklungszeit benötigen.“

Auch ein Vorteil: Am Berufskolleg kann eine sogenannte Ausbildung nach Landesrecht, etwa zur Erzieherin oder Erzieher erworben werden. „Hier leistet das Berufskolleg einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels“, sagt Högerle.

Olaf Gernandt, stellvertretender Leiter des Hans-Sachs-Berufskollegs (HSBK), weist auf das Potenzial für praktisch interessierte Menschen hin. Das HSBK etwa biete ein an Technik ausgerichtetes Angebot, das konkrete Bezüge zur Arbeitswelt hat: „Junge Menschen mit Interesse an Technik finden am Berufskolleg ein umfangreiches Wahlangebot an Bildungsgängen, welches ihren individuellen Fähigkeiten und Stärken entspricht. Neben den allgemeinbildenden Abschlüssen, die in jedem Bildungsgang erworben werden können, werden berufliche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die den Einstieg in den technischen Wunschberuf wesentlich erleichtern.“

Olaf Gernandt, stellvertetender Schulleiter des Hans-Sachs-Berufskollegs sieht einen Vorteil in der praktischen Ausbildung. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Das bieten die drei Oberhausener Berufskollegs – Kurzporträts

Hans Böckler-Berufskolleg: Vollzeit-Bildungsgänge im Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“. Schülerinnen und Schüler können ihre Qualifikationen für den Arbeitsmarkt verbessern und einen höheren Schulabschluss in einem, zwei oder drei Jahren erreichen. Mehr Informationen: www.hbbk.de

Hans-Sachs-Berufskolleg: Schwerpunkt „Technik“. Einjährige Berufsfachschule für den Erweiterten Ersten Schulabschluss (beispielsweise Metalltechnik) bzw. den Mittleren Schulabschluss (bspw. mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik). Dreijährige Berufsfachschulen (Assistentenbildungsgänge) für einen Berufsabschluss nach Landesrecht (bspw. staatlich geprüfter Informatiker): Fachhochschulreife oder Abitur möglich. Berufliches Gymnasium mit Fachrichtung Ingenieurwissenschaften. Daneben berufliche Weiterbildung zur/zum „Staatlich geprüften Technikerin/Techniker“ sowie Fachschule. Mehr Informationen: www.chancen.hans-sachs-bk.de

Käthe-Kollwitz-Berufskolleg: Schwerpunkte Ernährung, Gesundheit, Körperpflege, Medientechnik und Sozialwesen. Einjährige Berufsfachschule für den Erweiterten Ersten Schulabschluss bzw. Mittlerer Schulabschluss, Staatlich geprüfter Berufsabschluss (bsw. Kinderpfleger/in). Allgemeine Fachhochschulreife (bspw. Gesundheit und Soziales). Berufliches Gymnasium. Fachschule für Sozialpädagogik für die Ausbildung als Erzieherin (schulische Ausbildung oder praxisintegrierte Form (PIA). Mehr Informationen: wwwkkbk-ob.de

Bewerbung am Berufskolleg: Alle Infos zur Anmeldung

Im Vorfeld der persönlichen Anmeldung ist die Registrierung im Online-Portal „Schüler Online“ (www.schueleranmeldung.de) erforderlich. Dort müssen sich die Interessenten für einen Bildungsgang an einem Berufskolleg anmelden. Mehrfachanmeldungen sind nicht möglich.

Ein Ausdruck der Anmeldung sowie das Halbjahreszeugnis 2024 im Original und als Kopie müssen zum Beratungs- und Anmeldegespräch mitgebracht werden. Darüber hinaus bitten das Hans-Sachs- und das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg Interessenten um einen aktuellen Lebenslauf und ein Foto. Minderjährige sollten in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person erscheinen.

Die Anmeldung ist nur persönlich möglich. Die Online-Anmeldung reicht nicht aus. Der Link zur Terminbuchung sowie genauere Informationen zu den Bildungsgängen und zum Anmeldeverfahren befinden sich auf der jeweiligen Homepage der Schule. Der Zeitpunkt der Anmeldung ist für die Aufnahmeentscheidung nicht relevant.

Anmeldetage am Berufskolleg: Das sind die Zeiten

Am Hans-Sachs-Berufskolleg und am Käthe-Kollwitz Berufskolleg gibt es am Samstag, den 27. Januar 2024 in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr eine erste Anmeldemöglichkeit. Neben einer festen Terminbuchung im Online-Portal www.schulbewerbung.de kann man am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg am Samstag auch ohne Terminvereinbarung kommen.

Von Montag, 29. Januar bis Freitag, 2. Februar, sind Anmeldungen nur nach vorheriger Terminbuchung möglich:

Hans-Böckler-Berufskolleg: 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr

Hans-Sachs-Berufskolleg: 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Donnerstag, 26 Januar bis 18 Uhr

Käthe-Kollwitz-Berufskolleg: 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Donnerstag, 26. Januar bis 18 Uhr

