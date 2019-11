Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulklassen können sich noch anmelden

Auch jetzt noch können Lehrer ihre Klassen für Schul-Vorführungen an den Vormittagen anmelden und zwar in der Lichtburg, 0208 - 824 290, oder per E-Mail an sabrina.cannarozzo@lichtburg-ob.de. Termine werden individuell abgestimmt. Schüler zahlen vormittags 4 Euro.

Der Eintritt kostet abends um 18.30 Uhr 5 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche. Sieben der acht Filme sind freigegeben ab zwölf Jahren, nur „Bonnie und Bonnie“ ist für junge Zuschauer ab 16.