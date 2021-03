Schulen können sich für das Schulobstprogramm bewerben

Oberhausen. Grund- und Förderschulen in Oberhausen können sich für das Schulobstprogramm bewerben. Landwirt Köster liefert die frischen Produkte dazu.

Ab heute (15. März 2021) können sich Schulen in Oberhausen wieder für das Schulobstprogramm der Europäischen Union bewerben. Erhalten sie einen Zuschlag, müssen sie sich nur noch um einen Lieferanten bemühen, der sie regelmäßig mit Obst und Gemüse beliefern kann. Das Programm zielt darauf ab, Kindern der Förder- und Grundschulklassen Obst und Gemüse schmackhaft zu machen und so ein gesundes Ernährungsverhalten zu erlernen.

Neben der Alsfeldschule in Sterkrade nutzten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Grund- und Förderschulen aus Oberhausen und Umgebung das Angebot. „Tendenz steigend“, wie sich Christoph Köster freut, der in Oberhausen bislang als einziger Lieferant im Einsatz ist.

300 Gramm Obst und Gemüse pro Schüler und Woche

Der 47-jährige Agraringenieur erzählt: „Zuletzt fuhren wir einmal in der Woche die Schulen an und brachten Äpfel, Birnen, Möhren, Kohlrabi oder Gurken zu ihnen.“ Die Kinder kämen so regelmäßig mit gesunden Produkten in Berührung und würden das Thema Ernährung natürlich auch im Unterricht behandeln.

Für das EU-Schulobstprogramm (www.schulobst-milch-nrw.de) bewerben sich die Schulen alljährlich erneut. Die diesjährige Frist läuft noch bis zum 25. April. Alle Schulen, die am Förderprogramm teilnehmen, erhalten kostenlos 300 Gramm Obst und Gemüse pro Schüler und Woche. Landwirt Köster begrüßt diese Unterstützung: „Eine gesunde Lebensweise prägt sich im frühen Alter ein.“ Aus diesem Grund sei es wichtig, Kindern frühzeitig wertvolle Lebensmittel nahe zu bringen.