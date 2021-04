Corona-Notbremse Schulen in Oberhausen öffnen frühestens am 10. Mai wieder

Oberhausen. Wegen der Corona-Notbremse sind die Schulen momentan geschlossen. Frühestens am 10. Mai könnten sie wieder öffnen. Wovon eine Öffnung abhängt.

Auch in der nächsten Woche bleiben die Schulen geschlossen. Im Rahmen der bundeseinheitlichen Notbremse-Regelung hat das Gesundheitsministerium NRW festgelegt, dass ab dem 28. April die Schulen in Oberhausen in den Distanzunterricht wechseln mussten. Grund dafür: An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurde der Inzidenz-Schwellenwert von 165 überschritten.

Auch wenn die Inzidenz in Oberhausen derzeit sinkt, bleiben die Schulen weiter zu. Erst wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 liegt, endet die Beschränkung des Schulbetriebs auf den Distanzunterricht am darauf folgenden Montag. Die Schulen gehen dann wieder in den Wechselunterricht über. Der früheste Termin für Präsenzunterricht wäre damit Montag, 10. Mai.

