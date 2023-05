Schützenfest Osterfeld: Wer regiert künftig die Grünröcke?

Oberhausen. Wenn die Schützen in Osterfeld feiern, ist stets gute Stimmung garantiert. Am Pfingstwochenende ist es wieder so weit. Hier die Festdetails.

Der Bürgerschützenverein 1882 Osterfeld feiert am Pfingstwochenende Schützenfest: Wer wird neuer König oder Königin?

Los geht es am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr am Vereinsgelände des BSV 1882 Osterfeld an der Hochstraße 55 mit dem Fassanstich durch den 1. Vorsitzenden Manuel Benz. Im Anschluss beginnt das Schießen für Jedermann. Alle Interessierten sind eingeladen, ihr Glück bei einem traditionellen Vogelschießen zu versuchen und Tagessieger zu werden.

Osterfelder Schützenball mit DJ Christian

Am Samstag, 27. Mai, beginnt um 11 Uhr das Jugend- und Königsvogelschießen und die Vereinsmitglieder ermitteln ihre neuen Majestäten. Nach Bekanntgabe der neuen Würdenträger geht es am Nachmittag zum Abholen des Kaiserpaares Heino II. und Susanne II., sowie des Prinzenpaares Dave I. und Chiara I. am Marktplatz in Osterfeld. Es folgen die Kranzniederlegung und das Totengedenken am Ehrenmal an der St.-Pankratius-Kirche sowie der große Zapfenstreich. Am Abend findet auf dem Vereinsgelände der große Osterfelder Schützenball mit DJ Christian statt.

Bergmannskapelle Prosper Haniel spielt auf

Der Sonntag, 28. Mai, beginnt um 15 Uhr auf dem Vereinsgelände. Nach dem Empfang der Gastvereine startet auf der Außenanlage ein Platzkonzert. Es spielt die Bergmannskapelle Prosper Haniel. Nach den Ehrungen, Auszeichnungen und Jubilarwürdigungen beginnt um 19.30 Uhr der große Krönungsball mit der Inthronisation der neuen Majestäten.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, das Schützenfest in geselliger Runde mit zu feiern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen