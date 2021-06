Schützen St. Sebastianus würdigen verstorbenen Jörg Dammers

Oberhausen. Lirich trauert um den kürzlich verstorbenen Pastor von St. Katharina, Jörg Dammers. Das gilt besonders für die Schützen von St. Sebastianus.

Der St. Sebastianus Schützenverein 1893 Oberhausen-Lirich würdigt das Leben und Wirken des kürzlich verstorbenen Liricher Pastors Jörg Dammers.

„Wir Schützen haben unseren langjähriges Mitglied und unseren langjährigen Präses, Pastor Jörg Dammers, verloren. Nach kurzer schwerer Krankheit ist er am 23. Juni 2021 verstorben. Dies müssen wir in schwere Trauer hinnehmen.“

Pastor Jörg Dammers sei nicht nur der Präses des Vereins seit 1997 und somit seit 24 Jahren gewesen, er habe sich auch als aktives Mitglied für den St. Sebastianus Schützenverein eingesetzt: „Wann immer wir ihn brauchten, war er zur Stelle und das in guten sowie auch in schwierigen Zeiten. Er hat sich immer für den Zusammenhalt in der Gemeinde St. Katharina eingesetzt und war immer ein wichtiges Bindeglied zwischen der Gemeinde und unserem Verein. Er hat den Verein und die Gemeinde wieder zusammengebracht und dies ist in vielen gemeinsamen Aktivitäten zu sehen.“

Große Beachtung und Anerkennung

Die Schützen erwähnen beispielhaft das Pfarrfest oder andere Veranstaltungen der Gemeinde oder des Vereins. Jörg Dammers sei nicht nur als Pastor ein angesehener und gern gesehener Gast und Kamerad gewesen, sondern seine Menschlichkeit und sein Verständnis für die Belange der Menschen habe immer große Beachtung und Anerkennung gefunden: „Wir werden ihn sehr schmerzlich vermissen, aber auch die langjährige gemeinsame Zeit stets in guter Erinnerung behalten. Die Zeit mit ihm wird immer ein Teil unserer Vereinsgeschichte bleiben.“

