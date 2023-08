Brauchtum Schützen: So sieht der glückliche König von Rothebusch aus

Oberhausen. Wenn die Schützen in Rothebusch ihr traditionsreiches Schützenfest feiern, ist Spannung garantiert: Wer wird wohl der neue König?

Der traditionsreiche Schützenverein Rothebusch 1922 ist im 101. Jahr seines Bestehens. Und dazu hat der Verein einen neuen Schützenkönig: Jens Grothe regiert nun die Grünröcke.

Das jüngste Schützenfest an der Nürnberger Straße hat großen Anklang beim Publikum gefunden. So berichten es die Schützen selbst. Vorsitzender Matthias Wiesemann begrüßte Ehrengäste und alle Besucher, bevor das spannende Schießen um die neuen Würdenträger los ging.

Bei der Jugend konnte sich Carla Cera durchsetzen und ist nun Jugendprinzessin für das Jahr 2023/2024. Bis spät in die Nacht dauerte dann die Entscheidung bei den Erwachsenen, denn der Bürgervogel wollte zunächst nicht fallen. Nach endlosen Runden wurde zum ersten Mal der neue Bürgerkönig ausgelost und auf diese Weise ermittelt.

Beim Königsschießen ging es dann aber um so schneller. Der neue König des Schützenvereines Rothebusch 1922 e.V. holte den Vogel rasch von der Stange: Jens Grothe. Zu seiner Königin ernannte er Yvonne Koch.

Schützenfest mit vielen Programmpunkten: Festlicher Glanz in Rothebusch

Hoch lebe das Königs- und Prinzenpaar: die stolzen Regenten samt Hofstaat auf einen Blick. Foto: SV Rothebusch / PM

Samstags ging es mit dem Abholen des noch amtierenden Königspaares Kevin 1. Wasser und Michelle 2. Wiesemann mitsamt Jugendprinzenpaar René Spohr und Lara Vandamme weiter, die auf alle Schützinnen und Schützen warteten, um mit Ihnen die letzten Stunden als Königspaar und Jugendprinzenpaar zu genießen. Danach ging es zum Festplatz an der Nürnberger Straße.

Am Sonntagmorgen ging mit der Zeltmesse der Festreigen weiter. Am Nachmittag startete ein kleiner Festumzug mit Parade am Festplatz. Dort spielte der Spielmannszug Rothebusch ein Platzkonzert, bis abends beim Einmarsch des neuen Königspaares mit Thron der stimmungsvolle Schlussball eingeleitet wurde.

