Schülerzahlen im Vergleich: So schneidet Oberhausen ab

Oberhausen. Insgesamt 20.165 Kinder und Jugendliche gehen in Oberhausen zur Schule. Wo besonders viele Kinder gemeinsam in einem Klassenzimmer sitzen.

In Oberhausen sind im aktuell auslaufenden Schuljahr 2020/21 insgesamt 20.165 Schülerinnen und Schüler an allen allgemeinbildenden Schulformen gemeldet. Dazu kommen 1460 Vollzeitlehrstellen. Das teilt das Statistische Landesamt mit.

So sind die meisten Schulpflichtigen an den Grundschulen zu finden, dort kommen 7200 Kinder auf 428 Lehrer. Die durchschnittliche Klassenstärke liegt bei 24,6. An den Förderschulen sind 715 Kinder angemeldet, 133 Lehrstellen vorhanden. Im Gegensatz zu allen anderen Schulformen sind die Klassenfrequenzen naturgemäß niedriger und liegen bei durchschnittlich 13 Prozent.

Höchste Klassenstärken in den Realschulen in Oberhausen

An den Realschulen im Stadtgebiet lernen in diesen Schuljahr insgesamt 2565 Schülerinnen und Schüler, dazu kommen 149 volle Lehrstellen. Die Klassenstärke ist dort im Durchschnitt am höchsten – 27,6 Schüler sitzen dort im Klassenraum.

Kurz dahinter liegen die Gesamtschulen mit einer errechneten Klassenstärke von 27,2. Insgesamt 4895 Jungen und Mädchen besuchen die Schulform, es gibt 410 Vollzeitstellen. An den Gymnasien gibt es ähnliche Schülerzahlen; 4790 Schüler kommen auf 339 Lehrstellen. Durchschnittlich 26,3 Jungen und Mädchen gehen gemeinsam in eine Klasse.

Vergleicht man die Größe der Schulklassen in NRW miteinander, so waren diese an den Schulen in Oberhausen und Herne (24,9) landesweit am höchsten. In den Kreisen Olpe (21,3) und Soest (22,0) waren die Klassenfrequenzen am niedrigsten.

