Schüler entwirft Halterung für Impfstoff aus dem 3D-Drucker

Oberhausen. Die Halterung hilft, den Impfstoff von Biontech und Pfizer sicher im Kühlschrank zu lagern. Die Erfindung kommt in einer Apotheke zum Einsatz.

Das Heinrich-Heine-Gymnasium in Oberhausen hat einer Apotheke in Styrum unter die Arme gegriffen – und das mit neuester Technik. Bertram Feldhaus, Besitzer der St. Joseph-Apotheke, stand vor einem Problem: Den Fläschchen mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer. Die Glas-Behälter sind nur drei Zentimeter hoch und knapp anderthalb Zentimeter breit.

Die Behälter müssen allerdings ununterbrochen gekühlt werden – auch auf dem Weg vom Großhandel zum Hausarzt darf die Temperatur nur zwischen zwei und acht Grad liegen. Doch wie stellt man diese kleinen Fläschchen sicher, erschütterungsfrei und platzsparend in den Kühlschrank? Der Sohn des Apothekers, Leon Feldhaus, besucht die Klasse 9e am Heinrich-Heine-Gymnasium und hatte eine zündende Idee im Schulfach MINT (Mathe-Informatik-Naturwissenschaften-Technik).

Die konstruierte Halterung für den Impfstoff. Foto: Heinrich-Heine-Gymnasium Oberhausen

Die Lösung für das Lagerungsproblem: Eine spezielle Halterung für die Glasflaschen aus dem 3D-Drucker. Aus dem Distanzunterricht heraus kontaktierte der Schüler seinen Lehrer Marco Fileccia und gemeinsam entwarfen sie über ein Online-Konstruktions-Tool eine Halterung für zehn Impfstoff-Fläschchen. Gleich drei der fertigen Exemplare fanden den Weg in die Apotheke, wo sie nun täglich zum Einsatz kommen. „Das Management der Pandemie besteht für eine Schule zurzeit in der Umsetzung von Distanzunterricht, Teilgruppen-Organisation für Präsenzunterricht Hygieneplänen und zahllosen anderen scheinbaren Kleinigkeiten. Umso mehr freuen wir uns, endlich mal aktiv am Kampf gegen Corona mitwirken zu können“, sagt Studiendirektor und Lehrer Marco Fileccia.

