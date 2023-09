Schreckliche Schnecken: Grusel-Spaß im Sea Life Oberhausen

Oberhausen. Im schaurigen Monat Oktober soll es im Sea Life Oberhausen gruselig werden. Der Unterwasser-Park wirbt mit Aktionen für die kleinen Gäste.

Bald ist es soweit: Dann beginnt der Grusel-Monat Oktober. Wer es nicht bis zu „Halloween“ abwarten kann, kann dem Sea Life Oberhausen am Centro einen Besuch abstatten. Der Unter-Wasserpark wirbt mit vielen Aktionen rund um das schaurige Fest.

Den ganzen Oktober soll es im Sea Life „besonders mystisch“ werden. Das Motto: „Halloween unter Wasser“. So dürfen kleine Besucherinnen und Besucher täglich ihren Mut unter Beweis stellen und mit einigen Bewohnern auf Tuchfühlung gehen: Wer sich traut hat, an der „Schnecken und Schrecken“ Station die Chance, ein Erinnerungsbild mit Achatschnecken oder Stabheuschrecken zu schießen. >>>Sea Life Oberhausen: Alle Infos zum Besuch im Aquazoo

Kinderschminken im Sea Life Oberhausen

Ein Quizpfad führt durch das bunt beleuchtete Aquarium. Zudem bietet das Sea Life im Spukmonat außerhalb der Herbstferien von montags bis freitags zu festen Uhrzeiten Kinderschminken an. Mehr Informationen zu diesen Terminen gibt es auf der Homepage www.visitsealife.de/oberhausen

Rund um das eigentliche Halloween-Fest warten weitere Aktionen. Am 28. und 29. Oktober können mystische Meerjungfrauen im Ozeanbecken beobachtet werden. Am 31. Oktober heißt es dann schließlich „Süßes oder Saures“ für alle kleinen Besucher. Jedes Kind erhält am Eingang seinen eigenen Sammelbeutel und kann sich Unterwasser auf Süßigkeitensuche begeben. Kinder, die verkleidet kommen, erhalten noch eine kleine zusätzliche Überraschung.

