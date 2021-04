Feuerwehr Schreck am Nachmittag: Baby steckt alleine im Aufzug fest

Oberhausen. Ungewöhnlicher Einsatz: Ein Baby ganz allein im Aufzug – und die Tür lässt sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr in Oberhausen musste eingreifen.

Der Schreck für die Oberhausener Familie am Freitagnachmittag war riesengroß: Ihr erst acht Monate altes Baby steckte plötzlich im Fahrstuhl fest – und ausgelöst wurde das Ganze offenbar ausgerechnet durch eine Sicherheitsmechanik. Die Großmutter des Babys sah sich jedenfalls gezwungen, die Oberhausener Feuerwehr zu rufen, die das Baby befreite.

Nach Angaben der Feuerwehr war die Tür des Aufzugs im Wohnhaus an der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt zugefallen, als der Kinderwagen bereits in den Korb des Fahrstuhls geschoben war, die Großmutter allerdings noch draußen stand. Die Lift-Tür ließ sich nicht mehr öffnen.

Und plötzlich schloss die Tür des Aufzugs

Wie kam es dazu? Die Großmutter des Babys wollte mit dem Kinderwagen den Aufzug benutzen. Dabei bemerkte sie, dass der Aufzug zu klein war; es passte nur der Kinderwagen in den Fahrkorb. Als die innenliegenden Falttüren des Fahrkorbs zu fuhren, blockierten diese an den Rädern des Gefährts. Die eigentlich zu Sicherheitszwecken verbaute Mechanik verhinderte nach Angaben der Feuerwehr anschließend, dass man die außenliegende Fahrschachttür öffnen konnte.

Baby in Not – da rückte die Feuerwehr gleich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an. Die Brandschützer entfernten kurzerhand die Sicherheitsverglasung der Fahrschachttür und übergaben das Baby innerhalb weniger Minuten wohlauf seinen Eltern. Sicherheitshalber wurde der Aufzug nach dem Einsatz durch die Feuerwehr außer Betrieb gesetzt.

Aufgrund dieses ungewöhnlichen Einsatzes warnen die Feuerwehrleute noch einmal alle Eltern: „Lassen Sie Ihre Kinder niemals alleine mit dem Aufzug fahren. Wenn neben dem Kinderwagen keine Begleitperson in den Aufzug passt, lassen Sie den Kinderwagen stehen und gehen Sie mit dem Kind die Treppe hinauf!“

