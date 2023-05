Seit Anfang Mai, hier eine Aufnahme vom 3. Mai, wird eine Rohrbrücke am Rhein-Herne-Kanal komplett abgebrochen.

Blindgänger Schon wieder: Oberhausener finden Weltkriegsbombe am Kanal

Oberhausen. Am Rhein-Herne-Kanal liegen offenbar auch noch viele Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde. Schon wieder gab es einen Fund.

Und wieder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, wieder ein Blindgänger: Bei den Abbrucharbeiten der alten Rohrbrücke am Rhein-Herne-Kanal hat der Fund des alten Kriegsrelikts in Oberhausen am Dienstag (16. Mai) zunächst einmal für Verunsicherung gesorgt.

Muss schon wieder die Autobahn A42 zwischen den Abfahrten Neue Mitte und Buschhausen gesperrt werden – wie noch vor anderthalb Wochen beim Fund der fünf Zentner schweren Bombe am Donnerstag, 4. Mai? Doch schnell war nach Begutachtung durch Fachleute klar: Ausnahmsweise ist diese alte Bombe vollkommen ungefährlich, sie kann einfach auf einen Transporter gepackt und abtransportiert werden. Und das ist auch dann nach dem Fund geschehen. „Dies ist ungewöhnlich, in den meisten Fällen müssen Blindgänger entschärft oder gesprengt werden“, heißt es aus dem Rathaus.

Bei der Bombe handelt es sich um ein kleines Exemplar, um eine aufgeplatzte Brandbombe. Sie hat nach Informationen aus dem Ordnungsamt eine Länge von nur 40 Zentimetern und ein Durchmesser von 15 Zentimetern.

Am Donnerstagnachmittag, 4. Mai 2023, musste die Oberhausener Polizei mehrere Straßen absperren lassen – eine Weltkriegsbombe war am Rhein-Herne-Kanal gefunden worden, die sofort noch am Abend unschädlich gemacht werden musste. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Vor anderthalb Wochen hatten die Abbruch-Arbeiter der Rohrbrücke dagegen eine Fünf-Zentner-Bombe gefunden – im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee und der Lindnerstraße am Rhein-Herne-Kanal. Sie wurde sehr schnell entschärft, doch mehrere Straßen, darunter auch die Autobahn A 42, mussten in der Nähe für eine halbe Stunde gesperrt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen