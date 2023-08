Schon wieder: 6500 Haushalte in Oberhausen ohne Strom

So farbenfroh wie zur Weihnachtszeit sah der Friedensplatz in Oberhausen am Donnerstag nicht aus. Es gab zum wiederholten Mal in kurzer Zeit einen Stromausfall in der Stadt.

Oberhausen. Erneut gab es in der Oberhausener Innenstadt einen Stromausfall. Dieses Mal gibt es gleich zwei Gründe dafür, dass es am Donnerstag dunkel wurde.

Auf dem Oberhausener Friedensplatz war es am Donnerstagabend, 3. August 2023, um kurz nach 20 Uhr noch dunkler als sonst. Zum wiederholten Mal kam es im Bereich der Innenstadt zu einem Stromausfall. Betroffen waren nach Angaben der Energieversorgung Oberhausen (Evo) 6500 Haushalte, aber auch Polizei, Feuerwehr und Lichtburg.

In dem Kino ging quasi zur Prime Time das Licht aus. „Oppenheimer lief schon so 15 Minuten“, berichtet Anna-Lena Celentano, Assistentin der Theaterleitung. Die Filme „Barbie“ und „Indiana Jones“ sollten auch bald starten. „Das Foyer war brechend voll.“ Dann fielen plötzlich alle System aus. Es wurde dunkel, Notleuchten gingen an, die Filme stoppten, ebenso die Lüftungsanlage, die Kassen funktionierten nicht mehr, auch keine EC-Zahlung, und Kinokarten konnte das Team auch nicht verkaufen. Doch in der Lichtburg brach keine Panik aus. Die Leute blieben größtenteils entspannt, sagt Celetano. Nach „gefühlt zehn Minuten“ war der Strom wieder da und die Filmvorführungen konnten weiterlaufen.

In jüngster Vergangenheit häufiger Stromausfälle in Oberhausen

Ursachen für die Unterbrechung der Stromversorgung gab es laut Evo gleich zwei: Zum einen war eine Trafostation defekt, zum anderen funktionierte eine Übergangsmuffe der Hauptschaltanlage an der Danziger Straße nicht. Dank des „tatkräftigen Einsatzes der Kolleginnen und Kollegen von der Oberhausener Netzgesellschaft“ floss der Strom aber nach etwa 40 Minuten wieder überall, berichtet eine Evo-Sprecherin. „Die Evo und OB-Netz entschuldigen sich bei allen Betroffenen für die erneuten Unannehmlichkeiten.“

In jüngster Vergangenheit war es in Oberhausen häufiger zu Stromausfällen gekommen. Ende Juli gab es in wenigen Tagen gleich drei Störungen. 10.000 Haushalte waren betroffen, ebenso die Polizei und ein Krankenhaus.

